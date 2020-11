Corona: Bottrop bleibt auf Minus von 6,5 Mio Euro sitzen

Bottrop. Die Pandemie hat bei der Stadt sinkende Erträge und höhere Kosten verursacht. Einen Teil übernehmen Bund und Land, der Rest schlägt in den Etat.

Der neue Kämmerer Jochen Brunnhofer lag gar nicht schlecht mit seiner ersten Schätzung Ende Juli, Corona werde die Stadt rund um die 23 Millionen Euro kosten. In einer aktuellen Prognose kommt der Fachbereich auf Corona-Belastungen in Höhe von 18,2 Millionen Euro bis Jahresende - unter der Voraussetzung, dass es nach dem Lockdown Light im November nicht doch noch einen Shutdown gibt. Hilfen von Bund und Land summieren sich auf 11,7 Millionen. Auf 6,5 Mio Euro Mehrbelastung bleibt die Stadt also sitzen, darf diese Mehrkosten aber zu extrem günstigen Bedingungen abschreiben.

Hohe Steuerausfälle

Der dickste Minusposten in der Corona-Zwischenbilanz machen die Steuerausfälle aus. Die Einbrüche bei Gewerbe- Einkommens- und Vergnügungssteuer summieren sich auf 12,5 Millionen Euro. 2,2 Millionen Euro fallen aus durch Schließungen von Kitas, OGS, Tagespflegen und von städtischen Einrichtungen. Dazu kommen weitere Ausfälle beim Sport- und Bäderbetrieb, sollten die Bäder, Sporthallen und Sportplätze länger geschlossen bleiben.

Zurückgegangen sind auch die Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung, weil einige Mitarbeiter zum Ordnungsdienst oder ins Gesundheitsamt abkommandiert wurden. Seit Mitte März sei deshalb die Überwachung des fließenden Verkehr auf „einige neuralgische Punkte“ reduziert worden.