Über die Umweltbelastung im Umkreis der Kokerei Prosper wird am Dienstag im Bottroper Umweltausschuss nicht beraten.

Corona: Beratung über Belastung an Kokerei Bottrop vertagt

Bottrop. Bürgermeister Strehl ergreift eine Vorsichtsmaßnahme, damit in der Corona-Krise nicht wie sonst viele Bürger ins Rathaus kommen müssen.

Die öffentliche Beratung in der heutigen Sitzung des Umweltausschusses über die Immissionsbelastung im Umfeld der Kokerei Prosper ist abgesagt worden. Dies hat Ausschussvorsitzender Klaus Strehl (SPD) in Abstimmung mit seinem Stellvertreter Hermann Hirschfelder (CDU) und der Verwaltungsspitze so entschieden.

Die Öffentlichkeit sowie die zuständigen Ratsgremien und Bezirksvertretung werden zunächst schriftlich und über das Internet informiert. Wegen der Corona-Krise möchte Bürgermeister Klaus Strehl vermeiden, dass wie sonst viele Bürger ins Rathaus kommen, um sich während der Sitzung über die Situation um die Kokerei zu informieren. Auch die Bezirksregierung Münster, das Landesumweltamt sowie Arcelor Mittel haben ihre Teilnahme an der Sitzung abgesagt.

Verwaltung informiert Bürger über Internetseite www.bottrop.de

Die Bürger können sich wie bisher über die Internetseite der Stadt unter www.bottrop.de/pak-messungen über die jüngsten Entwicklungen bei der Immissionsbelastung im Umkreis der Kokerei Prosper informieren, teilt die Stadtverwaltung mit. In Kürze werden außerdem aktualisierte Informationsblätter zu den nun geltenden Verzehrempfehlungen im Bottroper Süden an alle betroffenen Haushalte verteilt. Die Beratung mit den Bürgern soll aber nachgeholt werden, heißt es.