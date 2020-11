Corona-Ausbruch in einem Bottroper Seniorenheim

Bottrop. Die Caritas meldet einen Corona-Ausbruch in ihrem Haus St. Hedwig. Eine erkrankte Person muss im Krankenhaus behandelt werden.

Die Bottroper Caritas meldet einen Corona-Ausbruch in einem ihrer Seniorenheime. „Im Haus St. Hedwig sind zehn Bewohnerinnen und Bewohner sowie sieben Mitarbeitende positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden“, teilt der Caritasverband mit.

Alle notwendigen und bereits erfolgten Schutzmaßnahmen, die der Pandemieplan für diesen Fall vorsehe, seien umgesetzt. Sie seien mit dem Gesundheitsamt bzw. der Heimaufsicht abgestimmt und würden fortlaufend angepasst. „Um das Infektionsgeschehen in der Einrichtung schnellstmöglich einzudämmen, werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Einrichtungsleiterin Katja Weijers-Kattentidt.

Eine Person musste ins Krankenhaus, die anderen zeigen maximal milde Symptome

Auch zum bisherigen Verlauf der Infektionen äußert sie sich: „Eine Person musste ins Krankenhaus verlegt werden, sie ist aber stabil. Alle anderen Infizierten zeigen Gott sei Dank bisher noch keine bis nur leichte Symptome.“

Die Verantwortlichen des Caritasverbandes bitten dringend darum, von Besuchen in der Einrichtung bis auf Weiteres Abstand zu nehmen. Sollten dennoch Besuche unbedingt notwendig sein, sind diese nur nach vorheriger Terminvereinbarung in gesonderten Bereichen möglich, so der ausdrückliche Hinweis.

Größter Ausbruch bisher in einem Bottroper Seniorenheim

Zwar gab es auch in der Vergangenheit schon Coronafälle in Altenheimen, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Doch der Ausbruch in St. Hedwig ist der bei dem „die bisher größte Zahl von Infizierten bzw. unter Verdacht Stehenden zu verzeichnen ist“, so Stadtsprecher Andreas Pläsken.

