Nach Einbrüchen in Bottrop sucht die Polizei jetzt Zeugen. (Symbolbild)

Einbrüche Container auf Firmengelände in Bottrop aufgebrochen

Bottrop. Ein Zeuge beobachtet, wie drei dunkel gekleidete Personen von einem Firmengelände weglaufen. Werkzeugkästen und Baumaschinen sollten Beute sein.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in Bottrop mutmaßliche Diebe beobachtet. Er konnte sehen, wie drei dunkel gekleidete Personen von einem Firmengelände an der Knappenstraße wegrannten. Anschließend fiel auf, dass auf dem Gelände verschiedene Lager- und Aufenthaltscontainer aufgebrochen waren, berichtet die Polizei.

Außerdem wurden von Transportern die fest eingebauten Werkzeugschränke gewaltsam geöffnet. Auf einem benachbarten Feld konnten Werkzeugkästen und Baumaschinen gefunden werden - offensichtlich wurden die Sachen dort zur Abholung deponiert.

Polizei meldet für Bottrop einen weiteren Kita-Einbruch

Auf der Johannesstraße wurde zudem in der Nacht auf Dienstag in eine Kita eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zu einem Gruppenraum auf. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei entgegen unter 0800 2361 111.