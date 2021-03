Comic statt Kabarett zum Weltfrauentag in Bottrop

Bottrop. In Bottrop wird der Frauentag am 8. März gern mit einer Ladies Night gefeiert. Wegen Corona muss sie verschoben werden. Dafür gibt’s den Comic.

110 Jahre Kampf um Frauenrechte: Seit 1911 macht der „Internationale Tag der Frauen“ am 8. März auf Frauenrechte und noch bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam, feiert die bisherigen Errungenschaften und ermuntert zum Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit. In diesem Corona-Jahr wird der Frauentag allerdings anders begangen, als es in Bottrop sonst Tradition hat.

Gleichstellungsstelle Bottrop: Gleichberechtigung ist vielfach noch nicht Realität

Klar ist: Auch im 21. Jahrhundert ist die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. Der Kampf gilt nun beispielsweise dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle, macht das Team der städtischen Gleichstellungsstelle deutlich. In der Pandemie zeige sich zudem überdeutlich, dass Gleichberechtigung in vielen Bereichen noch nicht Realität ist: „Deshalb ist der Internationale Frauentag nach wie vor das Symbol für eine vielgestaltige Frauenbewegung mit immer wieder neu definierten Zielen.“

Kabarett- und Kino-Veranstaltung sind erst einmal verschoben

Gerne wird in Bottrop der Internationale Frauentag mit der Ladies Night bei Comedy im Saal in Kooperation mit dem Team um Benjamin Eisenberg gefeiert. In diesem Jahr kann die Veranstaltung jedoch nicht zeitnah zum 8. März stattfinden, sondern wird vorerst aufgeschoben - über den neuen Termin wird rechtzeitig informiert. Auch der traditionelle Kinoabend im Filmforum der VHS wird aufgeschoben. Geplant ist die Vorführung von dem Oscar-prämierten Film „Bombshell“.

Vielleicht ein kleiner Trost: In diesem Jahr gibt es einen speziell zum Weltfrauentag erstellten Comic. Die Auflage in begrenzter Stückzahl kann bei Susanne Lehmann angefordert werden per E-Mail an gleichstellungsstelle@bottrop.de

