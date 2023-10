Comedy im Saal ausverkauft, noch Karten für „FrechDAX“

Bottrop. Die Bottroper Comedy-Show im Oktober ist ausverkauft. Kabarettist Benjamin Eisenberg meldet noch freie Plätze für die „FrechDAX“-Verleihung.

Die 188. Ausgabe von „Comedy im Saal“ am Sonntag, 22. Oktober, mit La Signora und Katie Freudenschuss ist bereits ausverkauft. An den Vorverkaufsstellen gibt es keine Tickets mehr, allenfalls mit Glück Rückläufer-Tickets an der Abendkasse ab 17.30 Uhr. Wer spontan ist, soll einfach im Kulturzentrum (Böckenhoffstraße 12A) vorbeischauen.

Wer trotzdem nicht auf einen lustigen Oktober-Abend in Bottrop verzichten möchte, kann noch ein paar Karten für den „Bottroper FrechDAX“ am Freitag, 27. Oktober in der Alten Börse bekommen. Der Kleinkunstpreis geht in diesem Jahr an Markus Barth, Serhat Dogan und das Musik-Kabarett-Duo Vanessa Maurischat und Annie Heger.

Tickets gibt es für 20 Euro in der Bottroper Filiale der Vereinten Volksbank (Kirchhellener Str. 6-8), im VB-Online-Shop (vb-shop.de/tickets), in der Humboldt-Buchhandlung (Kirchhellener Str. 18) oder an der Abendkasse. Alle Infos gibt es auch unter: www.benjamin-eisenberg.de/frechdax

