Chemieunfall: Bottroper Feuerwehr pumpt Gefahrstoffe ab

Bottrop. Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr am Kanal: Im Hof einer Spedition waren Chemikalienfässer umgekippt und leckgeschlagen.

Bei einem Chemieunfall am Rhein-Herne-Kanal sind am Freitag ätzende Kohlenwasserstoffe ausgetreten. Es handelte sich um Alpha-Olefine, die nur für Personen in der unmittelbaren Umgebung gefährlich werden konnten, sagt Feuerwehrsprecher Michael Duckheim. Dennoch war der Einsatz für die Feuerwehr nicht ohne Tücken, berichtet er.

Der Alarm kam um 10.34 Uhr von einer Spedition an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal. Mitarbeitende hatten auf dem Hof beim Ausladen eines Sattelaufliegers den Austritt eines flüssigen Gefahrstoffs bemerkt.

Ein Trupp der Feuerwehr ging mit Chemikalienschutzanzügen zur Erkundung in den Sattelauflieger. Dabei wurde festgestellt, dass aus ungeklärter Ursache eine Palette mit fünf Fässern des ätzenden Stoffes ins Rutschen gekommen war und Fässer umgestürzt waren. Aus dem Deckel eines gekippten Fasses liefen geringe Mengen des Stoffes aus. Unter dem Auflieger war durch Mitarbeitende der Spedition bereits großflächig Abstreumittel aufgetragen worden, so dass das Produkt nicht in den Boden gelangen konnte

Bottroper Feuerwehr bohrte die Fässer an und pumpte den Gefahrenstoff ab

Das Problem für die Feuerwehr: Die Fässer konnten aufgrund ihres Gewichts von rund 150 Kilo im engen Auflieger nicht aufgerichtet werden. Aus diesem Grund entschieden die Einsatzkräfte, die Plastikfässer anzubohren und den Gefahrstoff in einen Spezialbehälter umzupumpen. Nachdem die ersten zwei Fässer erfolgreich abgepumpt waren, konnten vier Einsatzkräfte gemeinsam die weiteren Fässer bergen und sicher auf dem Aufliegerboden abstellen.

Insgesamt wurden vier Trupps unter Chemikalienschutzanzug eingesetzt. Diese Anzüge sind gas- und flüssigkeitsdicht und ermöglichen das Arbeiten direkt am Gefahrstoff. Aufgrund der enormen körperlichen Belastung beträgt die Einsatzzeit in einem solchen Anzug nur maximal 20 Minuten, so dass die Trupps regelmäßig ausgetauscht werden mussten. Nach Abschluss des jeweiligen Einsatzes wurde jeder Trupp beim Verlassen des Gefahrenbereiches dekontaminiert, um zu verhindern, dass der eventuell am Anzug anhaftende Gefahrstoff weiterverteilt wird.

Die letzten der rund 35 Einsatzkräfte verließen gegen 14.15 Uhr die Einsatzstelle. Neben den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 waren die Rettungswache 3 und die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Boy, Eigen, Fuhlenbrock und Vonderort alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen stand während der Dauer des Einsatzes an der Feuer- und Rettungswache 1 für weitere Einsätze im Stadtgebiet in Bereitstellung. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

