Chefärzte des Bottroper Marienhospitals am Telefon

Bottrop An zwei Tagen geht um Fragen der Kardiologie und der Rhythmologie. An der Hotline sind Dr. Anja Dorszewski und Dr. Michael Markant.

Die Chefärzte der Kardiologie und Rhythmologie des Marienhospitals bieten Patienten jetzt eine Telefonsprechstunde zu medizinischen Herzensangelegenheiten an. Am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag, 6. und. Januar, stehen die Mediziner Rede und Antwort.

Verunsicherung durch Corona

„Die Sorgen unserer Patienten sind nicht weniger geworden. Die Frage, ob man einen Arztbesuch riskieren sollte, gerade auch zu Corona-Zeiten, verunsichert viele Patienten. Deshalb bieten wir den direkten Kontakt zu uns an", sagt Dr. med. Michael Markant. In der Telefonsprechstunde können Betroffene ihre persönlichen Fragen stellen, besonders wenn sie unsicher sind, ob bei bestimmten Symptomen ein Arztbesuch vielleicht doch unumgänglich ist. Die Chefärzte des Marienhospitals beraten dabei ganz individuell am Telefon. Ein erster allgemeiner Rat: In Notfällen komme es immer auf Minuten an, deshalb solle niemand bei Anzeichen einer Herzschwäche zögern, einen Notarzt zu rufen. Die beiden Mediziner freuen sich auf gut vorbereitete Fragen zu ihrem jeweiligen Fachgebiet.

Über die Telefonaktion hinaus sind die Sprechstunden und Ambulanzen im Marienhospital Bottrop weiterhin geöffnet. Telefonhotline zur Kardiologie und Rhythmologie und am 6. und 7. Januar jeweils von 15 bis 18 Uhr: 02041-1061101. Weitere Infos: www.mhb-bottrop.de.