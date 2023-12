Chaos an Bottrops Prosperstraße: Höhenportal installiert

Bottrop An der Bahnbrücke über die Prosperstraße in Bottrop sind mehrfach Lastwagen hängengeblieben. Nun ist ein Höhenportal installiert worden.

An der Prosperstraße ist am Mittwochnachmittag schon wieder ein Lastwagen an der Bahnbrücke hängengeblieben. Das ist mindestens das vierte Mal in den vergangenen Tagen. Die Prosperstraße wird von vielen Lkw als Ausweichstrecke genutzt, seitdem die A42 gesperrt ist. Nun hat die Stadt reagiert.

Denn die Bahnbrücke in der Nähe der Kreuzung zur Devenstraße ist nur 3,60 Meter hoch. Das reicht für einige Lastwagen nicht. Die Stadt hat nun in der Nacht zu Donnerstag ein Höhenportal in Fahrtrichtung Innenstadt aufgebaut. So soll vermieden werden, dass die Lkws weitere Schäden an der ohnehin schon maroden Brücke verursachen. In der Nacht zu Freitag soll ein Höhenportal in die andere Fahrtrichtung installiert werden. Es sei zudem eine Begutachtung geplant, die untersucht, wie sehr die Brücke bereits in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Lkw bleiben an Brücke hängen: Lange Staus auf Bottroper Prosperstraße

Zwei Lastwagen konnten sich zuletzt selbst aus der Situation befreien. Jedes Mal entstehen allerdings lange Staus, wenn die Lkws zurücksetzen müssen.

Die CDU hatte am Mittwochabend in einer Pressemitteilung für eine schnelle Lösung plädiert und eine Bake zur Höhenbegrenzung gefordert. „Jeder weitere Tag ohne Lösung dieses Problems lässt die Bottroper Verkehrsteilnehmer weiter unnötig im Stau stehen und erzeugt wirtschaftliche Schäden“, so Hermann Lanfermann, stellvertretender Vorsitzender der CDU Botttop.

Zudem fordert die CDU, dass die Umleitungsstrecken in die digitalen Kartensysteme eingepflegt werden. „Es muss sichergestellt sein, dass der Verkehr nicht den Weg durch unsere Wohngebiete und Innenstädte wählt.“

