CDU verzichtet auf eigenen Oberbürgermeisterkandidaten

Bottrop. Die CDU wird ohne eigenen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters zur Kommunalwahl antreten. Das hat Parteichefin Anette Bunse verkündet.

Die CDU Bottrop wird ohne einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten in den Kommunalwahlkampf ziehen. Diesen Beschluss des Kreisvorstandes hat die Vertreterversammlung bei der Aufstellung der Ratskandidaten kommentarlos zur Kenntnis genommen. Stattdessen will die Partei nach der Wahl Oberbürgermeister Bernd Tischler unterstützen.

„Bernd Tischler braucht für seine letzte Amtszeit eine starke CDU an seiner Seite“, begründete Parteichefin Anette Bunse bei der Kandidatenaufstellung in der Dieter-Renz-Halle die Entscheidung des Kreisvorstandes. „Es macht aus meiner Sicht im Moment keinen Sinn, das ,Zugpferd`unserer Stadt Bernd Tischler auszuwechseln“, sagte die Parteichefin und ergänzt: Eine möglichst große CDU-Fraktion wolle nach der Wahl den Start Bottrops in das neue Jahrzehnt maßgeblich mitgestalten. Tischler sei ein „verlässlicher Mann der Mitte, der Bottrop nach vorn bringt“. Großen Anteil an seiner erfolgreichen Arbeit habe jedoch auch CDU-Dezernent Paul Ketzer.

Themenschwerpunkte im Wahlkampf

Themenschwerpunkte im Wahlkampf werden für die CDU Strukturwandel, Unterstützung von Familien und eine Verwaltungsreform sein, kündigte Anette Bunse an: „Wir wollen Bottrop zur familienfreundlichsten Stadt im Ruhrgebiet machen und freuen uns sehr, dass unsere Stadt als Wohnort hohe Wertschätzung erfährt.“

Eine „Herzensangelegenheit“ der Partei sei die Verbesserung von Verwaltungsabläufen und eine weitere Aufwertung des Ehrenamtes. Es müsse künftig noch mehr Chefsache des Oberbürgermeisters werden: „Nur so erlangt des den ihm zustehenden Stellenwert.“

„Gerechtes Bildungsangebot“

Bestandteil der Förderung von Familien sei ein „gerechtes Bildungsangebot für alle jungen Menschen“. Deshalb müssten Bund und Land die Stadt unterstützen bei der Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Beim anstehenden Strukturwandel setzt die CDU auf eine Entwicklung der frei werdenden Bergbauflächen und fordert eine besondere Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft. Das Bottroper Verkehrskonzept müsse ökologisch und ökonomisch sinnvoll sowie sozial ausgewogen sein.

Bei der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl folgte die Vertreterversammlung dem einstimmigen Beschluss des Kreisvorstandes. Auf den ersten zwölf Listenplätzen stehen die Parteichefin, Fraktionschef Hermann Hirschfelder, sein Vertreter Volker Jungmann, Bürgermeisterin Monika Budke, Kirchhellens CDU-Chef Rainer Hürter, Bernd Hohaus, Bastian Hirschfelder, Frank Kien, Ulla Steinmann, Dennis Beckers, Fritz Busch und Christian Geise.

„Wir werden laufen, laufen, laufen“

Mit Blick auf die weiter bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stimmte Anette Bunse ihre Partei ein auf einen völlig neuen Wahlkampf vor der Kommunalwahl am 13. September: „Statt an Wahlkampfständen zu stehen und mit Bürgerinnen und Bürgern in den Kontakt zu treten werden wir laufen, laufen, laufen, auf Gespräche in sicherer Distanz setzen und uns digital mit der Wählerschaft treffen.“