Bundestagswahl CDU geht wieder mit Sven Volmering in den Wahlkampf

Bottrop/Gladbeck. Sven Volmering ist offiziell wieder Bundestagskandidat der Union in Bottrop, Gladbeck und Dorsten. Er erhielt mehr als 94 Prozent der Stimmen.

Sven Volmering ist nun der offizielle Bundestagskandidat der CDU für Bottrop, Gladbeck und Dorsten. Die CDU-Vertreter aus den drei Städten schickten den 45-jährigen Lehrer im gemeinsamen Wahlkreis zum vierten Mal in den Wettstreit um einen Sitz im Bundestag. Insgesamt 32 der 34 anwesenden CDU-Vertreter stimmten für ihn. Zum ersten Mal hatte der Familienvater 2009 für den Wahlkreis kandidiert. Von 2013 bis 2017 war er Mitglied des Bundestages.

Zu den ersten Gratulantinnen nach seiner erneuten Nominierung gehörte die Bottroper CDU-Vorsitzende Anette Bunse. Wegen der Corona-Pandemie war die Zahl der Delegierten für die Wahlversammlung in der Dorstener Sporthalle am Gymnasium Petrinum stark reduziert worden. Die CDU-Vertreter trafen sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in der Sporthalle.

CDU-Bewerber will den Wahlkreis beackern

In seiner Vorstellungsrede versprach Sven Volmering, dass er den Wahlkreis beackern werde. Er sei überzeugt, im Wahlkampf mit dem CDU-Programm und den Kernbotschaften der Union punkten zu können. Klar sei, dass es wegen der Corona-Krise diesmal ein ganz anderer Bundestagswahlkampf sein werde. Die Coronabekämpfung werde eine große Rolle einnehmen. Auch sei für die Union die Situation, dass eine Kanzlerin aus dem Amt heraus nicht erneut kandidiert, völlig anders als üblich. Nach Klärung der Kanzlerkandidatur gehe es aber nun um die inhaltliche Abgrenzung gegenüber den anderen Parteien, erklärte Volmering.