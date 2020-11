Schon bevor die Cyriakus-Kirche am Sonntagmittag ihre Türen öffnet, bildet sich eine kleine Schlange vor der Essensausgabe der Aktion „SonntagsSatt“. Denn dieses Mal wird der Mittagstisch der Caritas St. Cyriakus um eine weitere Aktion ergänzt. Unter dem Motto „Stricken gegen Kälte! Da bisse vonne Socken“ werden allerhand selbst gestrickte und warme Klamotten an die Gäste verteilt.

Den Bottroper Caritas-Helfern geht es auch um die Begegnung

Hauptsächlich dicke Mützen, Schals und Socken liegen im Inneren der Kirche auf den Bänken aus, um den Menschen einen wärmeren Winter zu ermöglichen. Vor dem Eingang steht Margret Zerres. Die Ehrenamtliche rührt die Werbetrommel für die Strickwaren, die darauf warten mitgenommen zu werden. Immer wieder spricht sie die Menschen an, die zunächst verhalten sind. Viele kommen aber auch direkt auf das Team zu und grüßen freundlich.

„Es ist ja nicht nur das warme Essen wichtig. Kaum einer hier ist wirklich kurz vorm Verhungern. Aber es geht eben auch um die Begegnung und dass wir da sind und den Menschen zeigen, dass wir sie wahrnehmen“, berichtet Margret Zerres. So plaudern die Ehrenamtlichen immer wieder ausgelassen mit den Besuchern oder helfen gemeinsam bei der Auswahl des richtigen Schals.

Bottroper Gastronomen spenden für die Speisenausgabe

Margret Zerres (Caritas, Mitte) steht zusammen mit Maria Lawitschka und Christa Porm an dem Taufbecken, auf dem die Strickwaren präsentiert werden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bereits seit April veranstaltet die Caritas alle 14 Tage nun „SonntagsSatt“, um Menschen in Not ein warmes Mittagessen zu servieren. Das Essen wird dabei immer von verschiedenen Bottroper Gastronomen gespendet. So gibt es an diesem Sonntag eine warme Kürbissuppe der Nachbarn aus dem Café Kram. Allerdings nur zum Mitnehmen. Denn die Aktion fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr bereits das zweite Mal in einen Lockdown. Extra sicher verpackt lässt sich das Essen aber gut nach Hause transportieren, wo es dann in Ruhe genossen werden kann.

Die warmen Strickwaren hingegen kommen von fleißigen Spendern, die dem Aufruf der Veranstalter gefolgt sind. Selbst am Sonntagmorgen finden noch die letzten Spenden ihren Weg auf die Bänke der Kirche.

Ehrenamtliche achten auf Einhaltung der Corona-Regeln

Dank des ersten Lockdowns sind die Ehrenamtlichen bereits gut auf die Maßnahmen eingespielt. „Wir müssen alle wieder mehr Abstand halten!“, ermahnt Margret Zerres immer wieder die in die Strickwaren vertieften Gäste. Auch die Helfer an der Essensausgabe zeigen sich gerade durch die Umstände der Pandemie motiviert. „Es geht auch darum ein Zeichen zu setzen. Es ist ja quasi auch die Uraufgabe der Kirche, die Menschen eben nicht zu vergessen und für sie da zu sein“, erklärt Judith Oppermann.

Rund 50 warme Mahlzeiten bringen die fleißigen Helfer alle zwei Wochen unters Volk. Auch Getränke und Gesichtsmasken stehen zum Mitnehmen bereit. Doch vor allem der soziale Kontakt auf Augenhöhe macht die Aktion aus. „Ich finde es persönlich wichtig den Menschen gerade jetzt zu helfen, ihnen aber auch immer ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern“, erzählt Deborah Oppermann. So wird die Aktion auch in zwei Wochen sicherlich erneut für strahlende Gesichter sorgen und Bottrop wie geplant ein Stück wärmer machen.