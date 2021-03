Busse statt Züge zwischen Bottrop und Duisburg im Einsatz

Bottrop. Wegen Bauarbeiten an der Strecke müssen einige Verbindungen des RE 44 zwischen Bottrop und Duisburg ausfallen. Stattdessen fahren Busse.

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Bottrop und Duisburg zu Einschränkungen. Darauf weist die Nordwestbahn hin. Betroffen davon sind Verbindungen des RE 44 in den Nachtstunden am 9. und 10 März. In diesen beiden Nächten muss für jeweils eine verbindung je Fahrtrichtung ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

In Fahrtrichtung Bottrop kann in beiden Nächsten die Zugverbindung mit der regulären Abfahrtszeit um 23.05 Uhr ab Duisburg Hauptbahnhof nicht fahren. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt ab Duisburg um 23.18 Uhr und somit 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Bottrop ist um 00.10 Uhr und somit 45 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung.

Die Haltestellen der Ersatzbusse

Von Bottrop aus ist die Zugverbindung mit der regulären Abfahrtszeit um 23.34 Uhr ab Hauptbahnhof betroffen. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt ab um 23.47 Uhr, 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. In Duisburg kommt der Bus um 00.39 Uhr an und somit 46 Minuten später als der reguläre Zug.

Die Ersatzbusse halten am Duisburg Hauptbahnhof an der Haltestelle „Kammer Straße“ (Osteingang), in Oberhausen an der Haltestelle Willy-Brand-Platz (vor dem Hauptbahnhof), in Osterfeld-Süd an der Haltestelle Bottroper Straße, in Vonderort an der Haltestelle Vonderbergstraße sowie am Bottroper Hauptbahnhof.