RE14: Busse statt Bahnen zwischen Essen und Dorsten

Bottrop. Am 8. und 9. Januar rollen zwischen Essen und Dorsten auf der Linie des RE14 Busse statt Bahnen. Grund sind Bauarbeiten der Bahn-Tochter DB Netz.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG richtet die Nordwestbahn auf der Linie des Regionalexpress 14 am 8. und 9. Januar einen Ersatzverkehr mit Bussen ein auf dem Abschnitte zwischen Essen Hauptbahnhof und Dorsten.

Auf dem Streckenabschnitt von Essen Hbf nach Dorsten fahren die Busse ab 8. Januar um 15 Uhr bis zum Sonntag gegen 20 Uhr bis auf wenige Ausnahmen zur Minute 37 ab, halten an allen Unterwegsbahnhöfen und erreichen Dorsten zur Minute 53 der folgenden Stunde. Dort haben die Fahrgäste Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RE 14 nach Borken und nach Coesfeld. Die Fahrgäste werden gebeten zu beachten, dass der Bus am 8. Januar mit der Abfahrt um 23.37 Uhr ab Essen Hbf bis Borken fährt und nur zum Ausstieg an den Unterwegsbahnhöfen hält. Essen-Steele wird während der Baumaßnahme nicht angefahren.

In Gegenrichtung fahren die Züge von Coesfeld und Borken bis nach Dorsten nach dem Regelfahrplan. Von Dorsten aus fahren die Busse mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen zum Ein- und Ausstieg bis auf wenige Ausnahmen zur Minute 4. Essen Hbf wird zur Minute 16 der folgenden Stunde erreicht.

Der Ersatzplan steht im Netz unter www.nordwestbahn.de

