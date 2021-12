Busse statt Bahnen zwischen Essen und Bottrop am Wochenende

Bottrop. Wieder mal eine Baustelle der DB Netz. Vom 17. bis 19. Dezember setzt die Nordwestbahn zwischen Bottrop und Essen Busse statt Bahnen ein.

Aufgrund von Brückenarbeiten der DB Netz AG muss die Nordwestbahn den Fahrplan der Linie RE 14 umstellen. Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Dezember, fährt zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Umsteigen in Bottrop

In Richtung Essen fahren die Züge bis Bottrop Hauptbahnhof nach dem Regelfahrplan. Die Abfahrt der Busse erfolgt in Bottrop Hbf zur Minute 23 bzw. 53, Essen Hbf wird zur Minute 25 bzw. 55 erreicht. Essen-Steele wird während der Baumaßnahme nicht angefahren.

Busse von Essen nach Bottrop

Von Essen Hbf nach Bottrop Hbf steht den Fahrgästen ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. Die Abfahrt der Busse erfolgt in Essen Hbf zur Minute 5 bzw. 30, Bottrop Hbf wird zur Minute 6 bzw. 37. erreicht. In Bottrop besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen in Richtung Dorsten, nach Borken und Coesfeld.

Der Ersatzfahrplan ist unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (mobil.vrr.de) abrufbar. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden gebeten, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter 0541 2002 4321 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

