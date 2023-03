Busse, Müll, Kitas, Sparkasse: Die Streikfolgen in Bottrop

Die Linienbusse der Vestischen bleiben am Dienstag in den Depots der Vestischen in Herten (Bild) und Bottrop.

Bottrop. Am Dienstag ruft Verdi wieder auf zum Warnstreik-Tag im öffentlichen Dienst. Das sind die voraussichtlichen Streikfolgen in Bottrop.

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden am Dienstag folgende städtische Kindertageseinrichtungen geschlossen bleiben: Kindergarten Boy, Kindergarten Im Brinkmannsfeld, Kindergarten Körnerstraße. Notgruppen sind eingerichtet im Montessori-Kinderhaus, Kindergarten Stadtmitte, Kindergarten Welheimer Mark und Kindergarten Zeppelinstraße; hier wird auch die Notbetreuung für die Kinder aus den Kindergärten Boy, Im Brinkmannsfeld und Körnerstraße angeboten. Die Kindergärten Röttgersbank und Vonderort sind im Normalbetrieb. Die Eltern aller städtischen Kindertageseinrichtungen sind entsprechend informiert.

Nach Angaben der Sparkasse sind am Dienstag alle Beratungscenter geschlossen. Beratungstermine finden wie vereinbart statt, sofern sie nicht abgesagt werden. Die mobilen Dienste wie die Internet-Filiale unter www.sparkasse-bottrop.de und die Sparkassen-App stehen in gewohntem Umfang zur Verfügung.

Diese Auswirkungen hat der Streik am Dienstag beim Entsorger Best: Die Abfuhr der gelben Tonne findet regulär statt. Die Müllabfuhr findet nicht statt. Der Recyclinghof Donnerberg bleibt ganztägig geschlossen. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können ihren überschüssigen Restabfall bei der nächsten Leerung am Dienstag, 28. März, in Plastiksäcken neben die graue Tonne legen. Die nicht geleerten Papiertonnen können bis zur Nachleerung an der Straße stehen bleiben. Die Leerung der Biotonne (braune Tonne) entfällt ersatzlos. Streikbedingt ausgefallene Sperrmülltermine wird die Best im Laufe der Woche nachholen.

Busbetreiber Vestische wird am Dienstag die Busse wieder auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen lassen: „Da unter anderem auch die Leitstelle bestreikt wird, kann die Vestische keinen sicheren Linien- und Einsatzwagenverkehr gewährleisten und legt den kompletten Betrieb für 24 Stunden still.“ Das gilt auch für Sammeltaxis und Taxibusse. Die Kundencenter bleiben ebenfalls geschlossen. Ab Betriebsbeginn am Mittwoch, 22. März, werden alle Busse wieder planmäßig fahren.

