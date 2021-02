Busse der Vestischen fahren wieder - mit Einschränkungen

Bottrop. Auswirkungen des Wintereinbruchs haben eine bremsende Wirkung. Einige Teilstücke der Linien können noch nicht angefahren werden.

Eis und Schnee als Hinterlassenschaften des Sturmtiefs Tristan machen dem ÖPNV weiter zu schaffen, dennoch hat die Vestische am Mittwoch um 8 Uhr den Betrieb wieder aufgenommen. Doch Achtung: „Auf einige Einschränkungen müssen sich die Fahrgäste aber noch einstellen“, heißt es auf der Internetseite.

„Wir können endlich wieder das tun, was die Menschen von uns gewohnt sind und was uns stolz macht: die Region mobil halten“, so Geschäftsführer Martin Schmidt. „Allerdings haben wir noch mit den Auswirkungen des Schneesturms zu kämpfen und werden einige Teilstücke unserer Linien nicht anfahren können. Dafür bitten wir unsere Fahrgäste um Verständnis.“

Notfallplan erstellt

Grundlage für diesen Notfallplan sind einerseits die Erfahrungen, die das Unternehmen bei den extremen Schneefällen im Dezember 2010 gesammelt hat, sowie anderseits der kontinuierliche Austausch mit dem Winterdienst und die regelmäßigen aktuellen Beobachtungen der eigenen Verkehrsaufsicht. Eine Übersicht über die Teilstücke, die zunächst – unter anderem auch wegen Straßensperrungen – nicht angefahren werden können, findet sich unter vestische.de/umleitungen.

Neben teils noch nicht befahrbaren Nebenstraßen könne es wegen der Massen an zur Seite geräumtem Schnee noch zu Beeinträchtigungen beim Ansteuern der Haltestellen sowie beim Ein- und Aussteigen kommen.