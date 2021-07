„Buntes Band“: XXL-Blumentöpfe schmücken Bottroper City

Bottrop. Viele Besucher der Bottroper Innenstadt fragen sich: „Was sollen diese bunten Blumentöpfe in der Fußgängerzone?“ Hier gibts die Antwort.

Sie sind blau, rot, orange oder gelb und optisch ein Hingucker. So mancher wird sich gefragt haben, was die aufgestellten XXL-Blumentöpfen in der Bottroper Innenstadt sollen. Es handelt sich um das städtische Projekt „Buntes Band“, welches Farbe in die Fußgängerzone bringen und die Pflanzen- und Insektenwelt beleben soll.

Aufgestellt sind die riesigen Kübel vom Rathaus entlang der Kirchhellener Straße, am Altmarkt, an der Hansastraße bis zum Kirchplatz am Café Kram. Das Ziel: Die Innenstadt soll mit dem Projekt grüner werden. „Städtisches Grün ist enorm wichtig für das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen in der Stadt“, sagt Tilman Christian, Abteilungsleiter vom Fachbereich Umwelt und Grün. Es sichere außerdem die Ökosystemleistung und trägt zum Erhalt der Artenvielfalt bei. „Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir in einem kleinen aber wichtigen Rahmen ein bisschen Natur in die Bottroper Innenstadt bringen können“, so Christian weiter.

An zwei Standorten sind Sitzbänke

Die Aktion wird über Städtebaufördermittel finanziert. Neben dem optischen Aspekt haben die XXL-Blumentöpfe vor allem einen ökologischen Effekt. Pflanzen wie zum Beispiel dem Kugellauch und verschiedene Stauden werden als Nahrungsquelle und Unterschlupf für Bienen, Hummeln und andere Artgenossen dienen.

An zwei Standorten, am Altmarkt und an der Hansastraße hinter der Kirche von St. Cyriakus, befinden sich jeweils eine Sitzbank an den XXL-Blumentöpfen. Die Aktion „Buntes Band“ ist eine Ergänzung zu der bisherigen Sommerdekoration in der Bottroper Innenstadt. Seit wenigen Tagen sind Teile der Fußgängerzone in luftiger Höhe farbenfroh mit Sommermotiven dekoriert. Zu bewundern sind Blumen, Schmetterlinge und Herzen, die vom österreichischen Unternehmen „Blachère Illumination“ bereitgestellt wurden.

