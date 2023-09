Bundesweiter Auftakt der Interkulturellen Woche in Bottrop

Am 24. September wird es voll und vor allem bunt auf dem Rathausplatz. Dann findet erstmals in Bottrop die bundesweite Eröffnung der Interkulturellen Woche dort statt.

Bottrop. In Bottrop startet die bundesweite Interkulturellen Woche. Zum Auftakt gibt’s einen prominent besetzten Gottesdienst und ein Familienfest.

Zum ersten Mal findet die deutschlandweite Eröffnung der Interkulturellen Woche (IKW) in Bottrop statt. Mit einem prominent besetzten ökumenischen Gottesdienst und einem anschließenden großen Fest auf dem Ernst-Wilczok-Platz vor dem Rathaus beginnt am 24. September die 48. Ausgabe dieser Themenwoche.

Die begann einst (1975) als „Tag des ausländischen Mitbürgers“. Damals erwachte ein Bewusstsein für die Themenvielfalt rund ums Miteinander der Menschen unterschiedlicher Kulturen, auch wenn Migration unter ganz anderen Vorzeichen als heute stand und gendergerechte Sprache offensichtlich auch noch kein Thema war.

Auftakt der Interkulturellen Woche in Bottrop – 600 Städte nehmen teil

Jetzt hat der in Frankfurt ansässige ökumenische Vorbereitungsausschuss unter mehr als 600 teilnehmenden Städten Bottrop für den Auftakt dieser von Stadt, Kirchen und Verbänden gemeinsam gestemmten Veranstaltung ausgewählt. Zwar gibt es die IKW in der Stadt erst seit fünf Jahren, seit zehn Jahren den „Tag des Flüchtlings“. „Aber Bottrop macht tolle Arbeit, wirklich gute Programme, die wir in Frankfurt auch immer gerne lesen und in der Stadt sind so viele Handelnde und Gruppen auch über die Kirchen hinaus so eng vernetzt, dass diese Arbeit immer wieder auffällt“, sagt Friederike Ekol vom Frankfurter Team. Dabei komme es für den Ausschuss weder auf die Größe der Stadt noch auf die Anzahl der Aktivitäten an.

Ein Lob, das das hiesige Team um Pfarrerin Anke Büker-Mamy (ev. Kirchengemeinde) und Daniela von Bremen (Integrationsagentur NRW) sicher ebenso gerne vernehmen, wie Oberbürgermeister Bernd Tischler und Sozialdezernentin Karen Alexius-Eifert. Bottrop habe ein lange Geschichte der Interkulturalität, die die Stadt und das Zusammenleben in ihr bis heute präge, so Bernd Tischler. „Dies mit dem Fest der Vielfalt am 24. September auch bundesweit zu zeigen, freut mich sehr.“

Der Auftakt vor dem Rathaus ist dann auch nicht nur vielfältig sondern auch prominent besetzt. Den ökumenischen Gottesdienst um 12 Uhr (nach dem musikalischen Vorprogramm ab 11 Uhr mit dem Männerquartett) feiern der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, gemeinsam mit dem griechisch-orthodoxen Erzpriester Radu Constantin Miron und Konstantin von Abendroth von der Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland und Geistlichen aus Bottrop. Für Musik sorgt der All Woman Chor unter Ruth Miketta.

Familienfest zeigt auch Vielfalt von Gruppen und Vereinen aus Bottrop und Umgebung

Ab 13 Uhr folgt ein buntes Fest für die ganze Familie und der Markt der Vielfalt auf dem Rathausplatz. Das Programm spiegelt ebenso wie die Teilnehmenden mit Infoständen die Breite der Stadtgesellschaft. Das Spektrum reicht von Grundschulkindern der Alber-Schweitzer-Schule über die JAG-Bigband, die Tanzschule Frank, Moderator und Comedian Nito Torres oder der Jugend der jüdischen Kultusgemeinde Gelsenkirchen, zu der auch Bottrop und Gladbeck gehören.

Eine Ausstellung zeigt Arbeiten junger Kunstschaffender, die das Quadrat mit dm Migrationsreferat durchgeführt hat. Eine Rundfahrt des Stadtarchivs führt zu den Spuren polnischer Bergleute aus Ratibor und Rybnik in Bottrop.

Das komplette Programm der Woche vom 24. September bis 1. Oktober in der altkatholischen Kreuzkampkapelle, dem Spielraum Prosperstraße oder Martinskirche und Martinszentrum gibt es auf: interkulturellewoche.de oder bottrop.de.

