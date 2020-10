Die SPD stellt ihren Kandidaten für die nächste Bundestagswahl Anfang Dezember auf. Wegen der Corona-Krise wird die Versammlung am 1. Dezember voraussichtlich quasi in halber Besetzung tagen. Die Bottroper SPD hat sich jetzt demonstrativ für eine weitere Kandidatur von Michael Gerdes ausgesprochen. Doch der Bottroper Bundestagsabgeordnete bekommt womöglich einen Gegenkandidaten. Der Gladbecker Michael Hübner hat zumindest schon einmal sein Interesse an einer Kandidatur signalisiert. „Das ist ein Mandat, das mich reizen könnte“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete zur WAZ.

Doch Michael Gerdes denkt überhaupt noch nicht ans Aufhören. „Ich bin mit meiner Arbeit längst nicht fertig“, sagte der Bottroper, und er sei sehr motiviert. „Die Freude am Mitgestalten ist ungebrochen, vor allem mit Blick auf einen starken Sozialstaat, der die Risiken des Lebens absichert‘‘, unterstrich der frühere Bergbau-Betriebsrat. Um so mehr freue er sich über das einstimmige Votum für seine Kandidatur aus der Bottroper SPD. Gerdes vertritt den Drei-Städte-Wahlkreis Bottrop-Gladbeck-Dorsten seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag.

Bottroper SPD-Vorsitzende lobt die Arbeit von Michael Gerdes

SPD-Vorsitzende Sonja Voßbeck (Mitte) mit Hajra Dorow und Fraktionschef Thomas Göddertz vor dem Ernst-Wilczok-Haus in Bottrop. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

,Er hat stets ein offenes Ohr für das, was die Menschen vor Ort beschäftigt. Im Herzen ist er immer noch Kumpel“, lobt Bottrops SPD-Vorsitzende Sonja Voßbeck den früheren Elektrohauer für dessen Arbeit in Berlin und Bottrop. Auch Gerdes hat den Eindruck, dass seine Bottroper Parteifreunde „wie ein Mann“ hinter ihm stehen. ,,Während meiner bisherigen Zeit als Bundestagsabgeordneter konnte ich an wichtigen Gesetzen mitarbeiten, etwa bei der Einführung der Grundrente oder bei der Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes, was sich jetzt in der Krise als richtiges Mittel erweist“, erklärte der 60-Jährige.

Eine Hauptforderung bleibe es, das große Problem der hohen Altschulden der Städte zu lösen. ,,Ich kämpfe dafür, dass unsere Städte im Ruhrgebiet mit Hilfe des Bundes finanziell handlungsfähig bleiben, schließlich sollen sie für lebenswerte Nachbarschaften und gute Infrastrukturen sorgen‘‘, betonte Gerdes. Er gehe seine erneute Kandidatur zuversichtlich an. Offiziell sei auch gar nicht klar, ob der Gladbecker Michael Hübner sich tatsächlich bewirbt. „Bisher war es eigentlich ja auch so, dass niemand aus der eigenen Partei gegen den amtierenden Abgeordneten antritt. Wenn ich dann einmal nicht mehr kandidiere, wäre das Rennen aber wieder offen“, meint Gerdes.

Gladbecker SPD-Chef hält eigenen Kandidaten für gute Option

Über eine offizielle Kandidatur Michael Hübners für den Bundestag hat es im Gladbecker SPD-Stadtverband bisher auch noch keine Gespräche gegeben, wie dessen Vorsitzender Jens Bennarend einräumte. Grundsätzlich halte er einen Gladbecker Bundestagsabgeordneten aber „für eine gute Option“, sagte er. Ein Kandidat aus Gladbeck müsste eigentlich auch wieder an der Reihe sein, verweist der dortige SPD-Chef auf Absprachen, wegen des gemeinsamen Wahlkreises die Kandidaten für den Bundestag im gegenseitigen Wechsel aufzustellen.

Der Gladbecker Landtagsabgeordnete Michael Hübner könnte wegen der geplanten Verringerung der Landtagswahlkreis bald auch vor einem Problem stehen. Das Land will den Gladbeck-Dorstener Wahlkreis auflösen und in die Wahlkreise in Bottrop und Gelsenkirchen eingliedern. Bei der Bundestagswahl ist aber auch der Drei-Städte-Wahlkreis von Bottrop, Gladbeck und Dorsten keine sichere Bank für die SPD-Kandidaten mehr. Bei der Wahl 2017 konnte sich Gerdes noch mit 36,8 Prozent der Stimmen durchsetzen. CDU-Gegenkandidat Sven Volmering holte 33,6 Prozent.

Dorstener SPD steckt in der Krise und hofft auf Neuanfang

Gerdes aber verneint, dass solche automatischen Wechsel offiziell zwischen der Stadtverbänden vereinbart worden seien. Jens Bennarend war bei Gerdes erster Kandidatur vor zwölf Jahren dessen Gegenkandidat gewesen und hatte die Abstimmung mit großen Abstand verloren. Den Ausschlag für Gerdes gaben damals vor allem auch die Delegierten der Dorstener SPD. Die kommissarische Dorstener SPD-Vorsitzende Marina Talaga kann sich jetzt aber vorstellen, dass die Dorstener Delegierten eine Kandidatur Michael Hübners unterstützen würden. Die SPD in der Lippe-Stadt steckt nach dem Rückzug ihrer Parteichefin und OB-Kandidatin Jennifer Schug allerdings tief in der Krise. Die Hoffnungen für einen Neuanfang ruhen unter anderen auf dem Dorstener SPD-Urgestein Friedhelm Fragemann. Mit dem langjährigen SPD-Fraktionschef halte er schon immer gut Kontakt, lässt Michael Gerdes durchblicken.

Allein auf die Bottroper Stimmen bei der Delegiertenversammlung zu vertrauen, hilft dem Bottroper Bundesabgeordneten diesmal ohnehin nicht weiter. Anders als früher sind diese nicht mehr in der Mehrheit. Bei der Versammlung im Dezember stellen von den dann insgesamt 62 Delegierten die Gladbecker und Dorstener mit 32 Vertretern aus den SPD-Orstvereinen der beiden Städte die meisten. Michael Gerdes aber sagt: „Das Kreuzchen wird in der Wahlkabine gemacht“.