Bundesfreiwilligendienst in Bottrop: „So viel Dankbarkeit“

Anna-Lena Bergemann absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst in der Rheinbabenwerkstatt in Bottrop.

Bottrop. In Bottrop sind noch viele Stellen für den Bundesfreiwilligendienst frei. Zwei Frauen erzählen, wie sie von der Erfahrung profitiert haben.

Wertvolle Erfahrungen sammeln, Wartezeiten sinnvoll überbrücken, ein Berufsfeld genauer kennenlernen: Ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) kann viele Vorteile haben, berichten zwei junge Frauen, die das bei der Diakonie getestet haben. Wer es ihnen gleich tun möchte: Ab Juli startet der neue BFD-Jahrgang. Noch sind Stellen dafür frei.

2022 haben Anna-Lena Bergemann (19) und Vanessa Koller (17) sich für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Diakonischen Werkes Gladbeck-Bottrop-Dorsten entschieden. Anna-Lena Bergemann fand ihren Platz in der Bottroper Rheinbabenwerkstatt, einem Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung. Der BFD sollte ihr durch die praktische Erfahrung und den Einstieg in den Berufsalltag dabei helfen, den passenden Studiengang zu finden.

Bundesfreiwilligendienst in Bottrop: Spaß an der Arbeit mit Menschen

„Vor dem BFD habe ich mich für den Bereich Soziale Arbeit gar nicht so interessiert“, sagt die 19-Jährige. „In den letzten Monaten habe ich jedoch gemerkt, wie viel Spaß mir die Arbeit mit Menschen macht, vor allem, weil sie einem so viel zurückgeben.“ Zu ihren Aufgaben gehört sowohl die Betreuung als auch die Unterstützung der Beschäftigten und Betreuten in unterschiedlichen Bereichen. Anna-Lena hilft bei Verpackungsaufträgen, kontrolliert die Arbeit oder spielt gemeinsam mit den Menschen in der Tagesstruktur „Mensch ärgere dich nicht“.

„Es ist einfach schön zu sehen, dass ich andere mit meiner Hilfe glücklich mache. Die Menschen hier zeigen einem so viel Dankbarkeit. Da macht man die Arbeit einfach gerne“, erzählt sie. Auch persönlich konnte die junge BFDlerin sich weiterentwickeln. „Durch die Arbeit hier bin ich auf jeden Fall ein ganzes Stück geduldiger und auch selbstständiger geworden. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird.“

In allen BFD-Bereichen sind noch Stellen ab Juli in Bottrop frei

Anders war es für Vanessa Koller, die bereits vor ihrem BFD wusste, dass sie im Bereich der Pflege arbeiten möchte. Die „Bufdi“-Zeit sollte ihr jedoch noch einmal Gewissheit schaffen und sie in ihrer beruflichen Orientierung bestärken. „Im BFD habe ich mich durch praktische Erfahrungen weiterentwickelt. Zum Beispiel habe ich gelernt, wie ich in schwierigen Situationen mit Menschen, die eine dementielle Veränderung haben umgehen muss.“

Für sie steht bereits fest, dass sie ab April ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft beim Diakonischen Werk Gladbeck Bottrop Dorsten beginnt. Anna-Lena jedoch hat noch ein halbes Jahr Zeit, sich für ein Studium in der Psychologie oder Sozialen Arbeit zu entscheiden.

Noch sind in allen BFD-Bereichen ab Juli Stellen frei. Interessierte können sich auf eine Stelle in der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe oder Seniorenhilfe bewerben. Kontakt: 01761 900 5570, bewerbung@diakonisches-werk.de

Weitere Informationen: www.lifetime-bfd.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop