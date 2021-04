Bürgerverein sagt sämtliche Mai-Termine im Hof Jünger ab

Bottrop-Kirchhellen. Der Eintrittspreis fürs „Kabarett im Hof“ in Kirchhellen wird zurückerstattet. Oder kann für den Erhalt des Kulturzentrums gespendet werden.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sagt der Bürgerverein alle Veranstaltungen im Kulturzentrum Hof Jünger für Mai ab.

Besonders hart trifft es die Kabarett-Fans: Die Veranstaltung „Kabarett im Hof“ mit Moderator Benjamin Eisenberg und den Gästen Henning Ruwe, Martin Valenske sowie Michael Eller sollte am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Mai, stattfinden. Doch diese beiden Kabarett-Veranstaltungen müssen nun leider bereits zum dritten Mal coronabedingt abgesagt werden. Weitere Ersatztermine können im Augenblick nicht angeboten werden, bedauert der Bürgerverein.

Spende ist beim Bürgerverein Hof Jünger willkommen

Da die Eintrittskarten vom März 2020 ihre Gültigkeit behalten haben, bietet der Bürgerverein folgende Möglichkeiten zur Rückzahlung des Eintrittspreises an: Sonntag, 9. Mai, sowie Sonntag, 16. Mai, jeweils in der Zeit von 11 bis 13 Uhr im Foyer von Haus 2. Alternativ können die Tickets in den Briefkasten des Bürgervereins am Haus 1 eingeworfen werden. Für die Rücküberweisung des Eintrittsgeldes sollten Name und Iban angegeben werden.

„Wir freuen uns aber auch, wenn die Eintrittsgelder für den Erhalt des Kulturzentrums und die zukünftige Planung des Programms gespendet werden“, so die Macher.