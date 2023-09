Brustkrebs: Hier finden Frauen in Bottrop Unterstützung

Bottrop. Von Patientinnen für Patientinnen: Die Bottroper Initiative Impuls bietet Frauen nach der Diagnose Brustkrebs Bewegung, Begegnung und Information.

Vor rund einem Jahr hat Susanne Müller die Leitung der Brustkrebs-Patientinneninitiative Impuls übernommen. Diese ist 2013 entstanden aus einer Yogagruppe, federführend war lange Annette Gertdenken. Professor Dr. Hans-Christian Kolberg, Chefarzt der Frauenklinik am Marienhospital, unterstützt die Initiative. Er formuliert fürs Brust- und Genitalkrebszentrum am MHB nämlich diesen Anspruch: „Über all den anstrengenden Therapien, die wir unseren Patientinnen zumuten müssen, soll das Wiederfinden des inneren Gleichgewichts in dieser bedrohlichen Situation nicht zu kurz kommen.“

Neben regelmäßigen Yoga-Kursen, Shibashi- und Entspannungsangeboten ist das Impuls-Café ein zentraler Programmpunkt. Es ist ein Angebot von Patientinnen für Patientinnen, zum Organisationsteam gehören neben Susanne Müller auch Andrea Lorenz, Elke Brockhoff, Sandra Molitor und Marion Weckelmann. Bei Kaffee, Kuchen und anderen selbst gemachten Leckereien können die Frauen einfach mal abschalten, miteinander quatschen oder auch Rat und Anregungen finden. Das Team hat die Räume so gestaltet, dass man sich in ihnen sofort wohlfühlt. Dafür sorgen warme Farben, Bilder, Kerzen, Pflanzen.

„Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit über Krebs sprechen“

„Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit über Krebs sprechen“, sagt Andrea Lorenz. „Es wird auch viel gelacht.“ Gleichzeitig könne jede Frau ihre Fragen und Probleme einbringen, bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, sich zu zweit in einen Besprechungsraum zurückzuziehen. „Wir haben alles das Gleiche durchgemacht. Jede weiß, wovon die andere redet.“

Das Café Impuls öffnet jeden zweiten Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr (Wintermonate: 15 bis 17 Uhr). Alle Impuls-Räumlichkeiten befinden sich auf der Rückseite des MHB-Verwaltungsgebäudes an der Josef-Albers-Straße 70. Erreichbar ist dieses über die Einfahrt links neben dem Krankenhaus-Haupteingang. Schilder weisen auf dem Gelände den Weg zu „Impuls“.

Eng kooperiert die Patientinneninitiative auch mit dem Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs. Zu den Gemeinschaftsprojekten zählen fachliche Vorträge sowie Seminare wie Kunsttherapeutisches Malen oder Faszientraining.

Fragen zur Initiative beantwortet Susanne Müller unter cleo1974@gmx.net oder unter 0173 568 4969. Infos und den Impuls-Flyer gibt es zum Download auf www.mhb-bottrop.de, Rubrik „Service“.

