Brost-Stiftung stellt Ideen für ein besseres Ruhrgebiet vor

Bottrop. Die Brost-Stiftung präsentiert am Dienstag die Ergebnisse des Projekts „Das Ruhrgebiet besser machen“. Auch dabei können de Bürger mitmachen.

600 Ideen, wie Bottrop lebendiger, attraktiver, unterhaltsamer oder fahrradfreundlicher werden kann, hat die Brost-Stiftung zusammengetragen bei der Veranstaltungsreihe „Das Ruhrgebiet besser machen“. Am Dienstagabend werden die Ergebnisse aus den drei Modellstädten Bottrop, Herne und Oberhausen vorgestellt und diskutiert.

Fast ein halbes Jahr lang hat die Essener Stiftung bei Kneipengesprächen und digitalen Ideenwerkstätten im Netz Vorschläge für ein besseres Bottrop gesammelt, gewichtet und bewertet. Dabei konnte sie zurückgreifen auf viele Ergebnisse des Bundeswettbewerbes „Zukunftsstadt“. So entstand eine Wunschliste der Bürgerinnen und Bürger für ein besseres Bottrop. Weit oben stehen unter anderem die Wünsche nach attraktiveren und sicheren Radwegen, der Erhalt und Ausbau von Bademöglichkeiten sowie die Belebung der Innenstadt durch neue Veranstaltungs- und Spielangebote.

1249 Ideen für drei Städte

Insgesamt haben in den drei Projektstädten mehr als 650 Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge für ein besseres Ruhrgebiet eingebracht, diskutiert und ausgearbeitet. Entstanden sind so 1249 Ideen für Bottrop, Herne und Oberhausen. Jetzt will die Stiftung Antworten einholen auf Fragen wie: Welche Ideen lassen sich in die Praxis umsetzen? Wie werden aus den Vorschlägen konkrete politische Projekte? Welchen Beitrag können die Stadtverwaltungen leisten? Am Dienstag, 9. März, von 18 bis 19.30 Uhr, diskutiert sie die Ergebnisse des Projekts mit den Oberbürgermeistern Bernd Tischler, Frank Dudda (Herne) und Daniel Schranz (Oberhausen).

Die Brost-Stiftung dokumentiert die Veranstaltung im Livestream auf dem YouTube-Kanal der Brost-Stiftung (www.broststiftung.ruhr/livestream). Wie immer bei „Ruhrgebiet besser machen“ können sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv an der der Veranstaltung beteiligen. Fragen an die Oberbürgermeister können vorab und auch während der Veranstaltung an veranstaltungen@broststiftung.ruhr gesendet werden.