Gastronomie Brauhaus am Kirchhellener Ring öffnet am 23. März wieder

Kirchhellen. Nach Silvester hatten die Betreiber die Notbremse gezogen und das Brauhaus geschlossen. Warum sich das Geschäft jetzt wieder rechnen könnte.

Das Brauhaus am Ring wird am Mittwoch, 23. März, ab 15 Uhr wieder öffnen. Diesen Termin hatte Brauhaus-Betreiber Pero Prgomet schon genannt, als er die Schließung des Hauses nach dem Silvesterdinner ankündigte.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Wegen der verschärften Corona-Auflagen war im Dezember eine Lawine von Absagen auf die Brauhaus-Betreiber niedergegangen. Pero Prgomet sprach von 3000 stornierten Buchungen vor Weihnachten und zu Jahresbeginn. Weil Januar und Februar ohnehin die umsatzschwächsten Monate in der Gastronomie sind, hatte die Betreiberfamilie beschlossen, nach Silvester das Brauhaus dichtzumachen und auf bessere Zeiten zu hoffen.

Schutzmaßnahmen enden am 20. März

Die kommen jetzt in Sicht. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, ab dem 20. März fast alle strengeren Schutzmaßnahmen wie Zugangsbeschränkungen aufzuheben. Das be deutet für Gastronomen wegen der wegfallenden Kontrollen eine erhebliche Erleichterung. „Wir sind Feuer und Flamme, die Türen unseres geliebten Brauhauses für Euch zu öffnen“ schreiben die Prgomets auf Facebook. Dort kündigen sie an, dass der Dienstag künftig Ruhetag wird. Ansonsten Öffnungszeiten unter der Woche 15 bis 23 Uhr, am Wochenende 11 bis 23 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop