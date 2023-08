Brandstiftung: Kirchhellens Bücherschrank ist geschlossen

Nach einer Brandstiftung vorerst geschlossen: der Bücherschrank am alten Marktplatz.

Bottrop-Kirchhellen. Unbekannte haben im Bücherschrank auf Kirchhellens Marktplatz gezündelt. Der Buchbestand ist durch den Brandrauch unbrauchbar geworden.

Der Büchertauschschrank auf dem alten Marktplatz in Kirchhellen-Mitte ist nach einer Brandstiftung bis auf Weiteres geschlossen. Durch den Brandrauch sind die Bücher unbrauchbar geworden. So wird ehrenamtliches Engagement zerstört, klagt Bezirksbürgermeister Ludger Schnieder.

Die Bezirksvertretung Kirchhellen hatte den Bücherschrank aus ihren Haushaltsmitteln anfertigen lassen und im September 2021 eröffnet. Betreut wird er vom Kirchhellener Verein „Revierkinder“ und hat sich wie erhofft schnell zu einem Treffpunkt in der Dorfmitte entwickelt. Im Frühsommer hatte die Stadt ebenfalls aus Mitteln der Bezirksvertretung die Bänke vor dem Bücherschrank durch einen Tisch ergänzt.

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Bücherschrank Feuer gelegt. Wie fast immer in solchen Fällen war der Schaden durch den Brandrauch größer als durch das Feuer selbst. „Wir haben den gesamten Bestand im Schrank entsorgen müssen“, sagt der Bezirksbürgermeister. „Das ist besonders schade, weil der Bücherschrank so gut angenommen wurde.“ Bis der Verein „Revierkinder“ neue Bücher besorgt hat und das beschädigte Regalbrett ersetzt wird, bleibt der Bücherschrank geschlossen.

Schnieder beklagt, dass durch solche mutwilligen Beschädigungen die große Bereitschaft vieler Kirchhellener zum ehrenamtlichen Engagement gemindert wird. So hatten Unbekannte im Sommer 2020 den Rastplatz „Schimmels Ruh“ am Hagelkreuz demoliert. Er ist Bestandteil des Kirchhellener Olympiarundweges und wurde von den Alten Herren der Landjugend wieder instandgesetzt.

