Brandstiftung an Bottroper Autohaus: Ein Wagen brennt aus

Bottrop. Bei BMW Felix an der Gladbecker Straße haben zwei Männer in der Nacht zum Montag ein Auto in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei überkletterten die zwei Männer am Autohaus an der Gladbecker Straße einen Zaun und setzten das Auto in Brand. Sie wurden bei der Tatausführung videografiert. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizeibeamten stellten den Wagen sicher. Der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine weiteren Wagen beschädigt. Zur Beschreibung der Täter sagt die Polizei: Ein Täter trug ein helles T-Shirt, der andere ein dunkles Oberteil.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

