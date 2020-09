Brand in Lackierkabine von Brabus: Feuerwehr rückt aus

Bottrop. Zu einem Einsatz beim Autotuner Brabus ist die Feuerwehr Bottrop am Mittwochmorgen gerufen worden. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Einsatz auf dem Gelände von Autotuner Brabus ist die Feuerwehr Bottrop am Mittwoch um 7.45 Uhr ausgerückt. In dem Bereich, in dem die Classic Cars restauriert werden, hatte es eine Brandentwicklung in einer Lackierkabine gegeben, berichtet die Feuerwehr. Werksangehörige hätten die Flammen schon bekämpft und die Feuerwehr dann noch Restlöscharbeiten durchgeführt.

Ortswehren Eigen und Fuhlenbrock mit alarmiert

Anschließend wurde der Bereich entlüftet und eine Endkontrolle auf Glutnester hin durchgeführt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Feuerwehr war rund eine Stunde an der Brabusallee im Einsatz. Alarmiert wurden neben Kräften der Hauptwache auch die Ortswehren Eigen und Fuhlenbrock.