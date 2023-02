Brand in Bottrop: Nachbarn verhindern Schlimmeres

Bottrop. Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Wohnungsinhaber in der Bottroper City mit dem Schrecken davonkam. In seiner Küche brannte es.

Aufmerksame Nachbarn haben wohl Schlimmeres in der Bottroper Innenstadt verhindert: Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch alarmierten sie die Feuerwehr, weil sie in einem Mehrfamilienhaus am Alten Südring einen Rauchmelder und leichten Brandgeruch wahrgenommen hatten.

Der Inhaber war noch in der Wohnung und öffnete der Feuerwehr die Tür. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn ins Freie. Das Feuer in der Küche war bereits erloschen, berichtet die Feuerwehr, allerdings war die Wohnung stark verraucht. Die Einsatzkräfte belüfteten sie. Die weiteren Wohneinheiten wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht in Mitleidenschaft gezogen.

„Durch den Alarm des Rauchmelders und die schnelle Reaktion der Nachbarn kam der Wohnungsinhaber mit dem Schrecken davon und konnte nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst in der Wohnung verbleiben“, so die Feuerwehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)

