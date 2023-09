Feuer Brand in Bottrop: Feuerwehr rettet fünf Menschen das Leben

Bottrop. In einem Mehrfamilienhaus in Bottrop ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete auch zwei Kinder aus der Wohnung.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr zu einem Brand in die Rheinbabenstraße in Bottrop ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Treppenraum auf der zweiten Etage des Hauses ein Feuer ausgebrochen.

Zu dem Zeitpunkt hielten sich in der Wohnung des zweiten Obergeschosses fünf Personen auf, die sich nicht über die Treppe nach draußen retten konnten. Als die Feuerwehr eintraf und die Personen bemerkte, wurde sofort eine Menschenrettung eingeleitet.

Brand in Bottrop: Zwei Kleinkinder gerettet

Drei Erwachsene und zwei Kleinkinder konnten über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um sie. Eine Person wurde durch zum Marienhospital transportiert.

Die Bewohner der unteren beiden Wohnungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Aus der Erdgeschosswohnung aber wurde eine Katze gerettet und der Nachbarin übergeben.

