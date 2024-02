Nach dem Brand in der Boy wurde ein Kind mit dem Rettungswagen ins Marienhospital gebracht (Symbolbild).

Feuerwehr Brand in Bottrop-Boy: Kind kam zur Sicherheit in die Klinik

Bottrop Die Feuerwehr hat am Morgen in der Boy einen Wohnungsbrand gelöscht. Ein Kind kam in die Klinik, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Samstag gegen 5.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Boy alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und der Treppenraum war leicht verraucht.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Es wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in der Brandwohnung eingesetzt. Da noch eine Person in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses vermutet wurde, wurde ein zweiter Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Der Trupp brachte die Bewohnerin ins Freie. Zur Sicherheit wurde ein Kind, welches durch den leicht verrauchten Treppenraum ins Freie gelangt war, zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik des Marienhospitals transportiert.

Da auch das Nachbarhaus im Bereich des Spitzbodens verraucht war, wurden sämtliche Wohnungen sowohl des Brandhauses als auch des Nachbarhauses auf Brandgeschehen und Rauchgaseintritt kontrolliert und mit Hochleistungslüftern entraucht.

Der Einsatz war um 8 Uhr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eingesetzt waren neben der Berufsfeuerwehr die Ortswehren Boy und Altstadt.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop