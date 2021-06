Brand auf Bottroper Balkon: Nachbarin verhindert Schlimmeres

Die Bottroper Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Brand an der Prosperstraße ausgerückt.

Bottrop. Auf einem Balkon in Bottrop ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Nachbarin reagierte schnell und verhinderte Schlimmeres.

In der Prosperstraße in Bottrop ist am Montagabend ein Feuer auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Eine Nachbarin rief die Feuerwehr, die den Brand schnell eindämmen konnte.

Gegen 18.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass Gartenmöbel Feuer gefangen hatten. Sie löschten den Brand und die Glutnester. Der Eigentümer der Wohnung und die Nachbarin wurden vom Rettungsdienst versorgt, weil sie Rauch eingeatmet hatten.

Bottroper Prosperstraße musste vollständig gesperrt werden

Die Feuerwehr schreibt in einer Mitteilung, dass es dem beherzten Eingreifen der Nachbarin zu verdanken sei, dass der Brand auf den Entstehungsraum beschränkt blieb. Die Fensterscheibe zur Küche habe durch die Temperaturbeaufschlagung schon erhebliche Schäden aufgewiesen, so dass ein Bersten der Scheibe nur noch wenige Minuten gedauert hätte. Der Brand hätte sich dann sicherlich auf die gesamte Wohnung ausgebreitet.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Für die Dauer des Einsatzes, etwa 40 Minuten, musste die Prosperstraße vollständig gesperrt werden.

