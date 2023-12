Bottrops Weihnachtsgottesdienste im Überblick

Bottrop Ob Kindergottesdienst, Krippenspiel oder Christmette: In Bottrop und Kirchhellen gibt es zahlreiche Angebote für Gläubige. Eine Übersicht:

Für viele Menschen gehört er zu Weihnachten einfach dazu: der Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes. In Bottrop laden die katholische und die evangelische Kirche zu zahlreichen verschiedenen Gottesdiensten ein. Hier kommt eine Übersicht:

Katholische Kirche in Bottrop und Kirchhellen

Mehr als 40 verschiedene Weihnachtsgottesdienste zählt das Bistum Essen in diesem Jahr allein in Alt-Bottrop. Dazu kommen die Angebote für Gläubige in Kirchhellen.

Gottesdienste an Heiligabend:

Pfarrei St. Cyriakus:

15 Uhr: St. Ludger, Krippenfeier für Kita-Familien

15.30 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Wortgottesdienst Krippenfeier

15.30 Uhr: St. Suitbert, Krippenfeier

16 Uhr: St. Ludger, Krippenfeier

17.15 Uhr: St. Ludger, Krippenfeier

17.30 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Christmette mit Propsteichor

18 Uhr: Herz Jesu, Christmette

18 Uhr: St. Bonifatius, Christmette

18.30 Uhr: Kapelle MHB, Christmette

21 Uhr: Herz Jesu, Christmette der polnischsprachigen Gem.

21 Uhr: St. Ludger, Christmette im Kerzenschein

22 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Hl. Messe Christmette - mal anders

22 Uhr: St. Suitbert, Christmette, mitgestaltet vom Familienchor St. Suitbert

Pfarrei St. Joseph:

15 Uhr: Wortgottesdienst mit Krippenfeier, St. Johannes

15 Uhr: Wortgottesdienst mit Krippenfeier (mitgestaltet von der KiTa St. Hedwig), St. Joseph

15 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel, St. Peter

15 Uhr: Wortgottesdienst mit Krippenspiel, Liebfrauen

15.30 Uhr: Wortgottesdienst mit Krippenfeier, St. Pius

15.30 Uhr: Gottesdienst, St. Matthias

16.30 Uhr: Familienchristmette mit Krippenfeier, St. Joseph

(mitgestaltet von den Erstkommunionkindern und Grundschülern der Nikolaus-Groß-Grundschule)

17 Uhr: Christmette, Liebfrauen

18 Uhr: Christmette (mit dem Kirchenchor), St. Johannes

22 Uhr: Christmette (mit dem Kirchenchor), St. Michael

Knappschaftskrankenhaus:

15 Uhr: Wortgottesdienst

Pfarrei St. Johannes der Täufer Kirchhellen:

10 Uhr: Hl. Messe in der Klosterkirche

14 Uhr: Wortgottesdienst an der Kapelle Ekel

15 Uhr: Open Air Weihnachtssegen, Kirchplatz St. Johannes (ca. 20 min), bei schlechtem Wetter in der Kirche

15 Uhr: Krippenfeier für kleinere Kinder mit Kirchenmaus Käthe, Hl. Familie

15.30 Uhr: Kinderkrippenfeier in der Klosterkirche

15.30 Uhr: Open Air Gottesdienst für Familien, St. Mariä-Himmelfahrt

16.15 Uhr: Open Air Weihnachtsegen, Kirchplatz Hl. Familie (ca. 20 min)

17 Uhr: Christmette für Familien, St. Johannes d.T.

17.30 Uhr: Christmette, Hl. Familie

18 Uhr: Christmette in der Klosterkirche

19.30 Uhr: Christmette mit Kirchenchor, St. Mariä-Himmelfahrt

22 Uhr: Christmette mitgestaltet vom Gemeindechor, St. Johannes d. T.

Gottesdienste am 1. Weihnachtsfeiertag:

Pfarrei St. Cyriakus:

9.30 Uhr: Herz Jesu, Festmesse

9.30 Uhr: Kapelle MHB, Hl. Messe

11.15 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Festmesse

11.15 Uhr: St. Suitbert, Hl. Messe

11.30 Uhr: St. Ludger, Festmesse

15 Uhr: Herz Jesu, Hl. Messe der polnischen Gemeinde

18 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Festmesse

Pfarrei St. Joseph:

9.30 Uhr: Festmesse, St. Antonius

10 Uhr: Festmesse, Liebfrauen

10 Uhr: Festmesse (mit der Knappengarde), St. Peter

10 Uhr: Festmesse, St. Hedwig

11 Uhr: Festmesse (mit internationalen Weihnachtsliedern), St. Johannes

11.15 Uhr: Festmesse, St. Pius

11.30 Uhr: Festmesse, St. Joseph

Pfarrei St. Johannes der Täufer Kirchhellen:

8 Uhr: Hl. Messe (Hirtenamt), St. Johannes d.T.

8.30 Uhr: Hl. Messe im Antoniuskrankenhaus

9.30 Uhr: Hl. Messe mitgestaltet vom Kirchenchor, Hl. Familie

10 Uhr: Hl. Messe unter Mitwirkung des Kirchenchores, St. Johannes d. T.

10 Uhr: Hl. Messe in der Klosterkirche

11 Uhr: Hl. Messe, St. Mariä-Himmelfahrt, mitgestaltet vom Kirchenchor

18 Uhr: Hl. Messe in der Klosterkirche

Gottesdienste am 2. Weihnachtsfeiertag:

Pfarrei St. Cyriakus:

9.30 Uhr: Herz Jesu, Hl. Messe

11.15 Uhr: Propsteikirche St. Cyriakus, Festmesse mit Propsteichor

11.15 Uhr: St. Suitbert, Hl. Messe

11.30 Uhr: St. Ludger, Familienmesse mit Kindersegnung

15 Uhr: Herz Jesu, Hl. Messe der polnischen Gemeinde

Pfarrei St. Joseph:

10 Uhr: Heilige Messe (mit dem Kirchenchor St. Michael und Orchester), St. Michael

10 Uhr: Heilige Messe, Liebfrauen

11 Uhr: Heilige Messe (mit dem Kirchenchor, Solisten und Orchester), St. Johannes

11.15 Uhr: Heilige Messe, St. Pius

11.30 Uhr: Heilige Messe (mit dem Kirchenchor St. Joseph/St. Peter), St. Joseph

Pfarrei St. Johannes der Täufer Kirchhellen:

9.30 Uhr: Jugendmesse, Hl. Familie

10 Uhr: Hl. Messe in der Klosterkirche

10 Uhr: Hl. Messe mit dem Frauenchor, St. Johannes

11 Uhr: Hl. Messe, Mariä-Himmelfahrt

15 Uhr: Hl. Messe, Lorenz-Werthmann-Haus

16.15 Uhr: Hl. Messe, Haus St. Johannes

18 Uhr: Hl. Messe in der Klosterkirche

Evangelische Kirchengemeinde Bottrop und Kirchhellen

Auch die evangelische Kirchengemeinde Bottrop lädt rund um Weihnachten zu verschiedenen Gottesdiensten ein. Darüber hinaus gibt es traditionell das Angebot „Weihnachten nicht alleine“, das Menschen dabei hilft, das Fest in Gesellschaft und nicht einsam zu verbringen. Dieses Treffen beginnt um 15 Uhr an Heiligabend im Saal des Martinszentrums, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das sind die Gottesdienste an Heiligabend:

14 Uhr: Kurz-Und-Klein Gottesdienst mit Krippenspiel, Arche Noah

14 Uhr: Krabbel-Gottesdienst, Pauluskirche

14.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Gnadenkirche

15 Uhr: Outdoor Gottesdienst, Grafenwald

15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst, Auferstehungskirche

15.30 Uhr: Mitmach-Gottesdienst für Familien, Arche Noah

15.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Martinskirche

15.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Kindern der OGS Johannesschule, Pauluskirche

16 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Paul-Gerhardt Kirche

16 Uhr: Familiengottesdienst, Martin-Niemöller-Haus

17 Uhr: Gottesdienst mit Posaunenchor, Gnadenkirche

17 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Posaunenchor, Martinskirche

17.30 Uhr: Christvesper, Pauluskirche

18.30 Uhr: Christvesper, Martinskirche

22.30 Uhr: Christmette zusammen mit dem Projektchor „Heilige Nacht“, Martinskirche

23 Uhr: Christmette, Pauluskirche

Gottesdienste am 1. Weihnachtsfeiertag:

11 Uhr: Gottesdienst, Gnadenkirche

11 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, Martinskirche

11 Uhr: Liturgische Feier mit Abendmahl, Pauluskirche

Gottesdienste am 2. Weihnachtsfeiertag:

11 Uhr: Weihnachts-Wunschlieder-Gottesdienst, Martinskirche

11 Uhr: Gottesdienst, Pauluskirche

