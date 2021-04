Bottrops Verbraucherschützer warnen vor falschen Onlineshops

Besonders bei Schnäppchenpreisen und Vorkasse ist Vorsicht geboten. Fälscher betrügen durch kopierte oder nachgemachte Händlerseiten.

Durch Corona und den andauernden Lockdown werden Einkäufe über das Internet zur gern genutzten Alternative. Handtaschen, Designer-Kleidung, High-Tech-Produkte bis hin zu Marken-Uhren oder sogar Fahrrädern: Im Internet werben Shops mit breitem Warenangebot. Werden begehrenswerte Produkte zum Schnäppchenpreis und gegen Vorkasse angeboten, sollten Kundinnen und Kunden besonders wachsam sein, so die Verbraucherzentrale in Bottrop. Denn Fälscher bieten auf kopierten oder nachgemachten Shop-Seiten im Internet oft genug nachgemachte Waren an.

Jeder Betrug sollte angezeigt werden

Ihren Fake mit einem Online-Shop lassen sich die Schwindler teuer bezahlen. „Wer in die ausgelegte Falle tappt und den verlangten Betrag für das begehrte Produkt vorab überweist, hat kaum eine Chance, sein Geld jemals wiederzusehen“, warnt Doris Grzegorczyk von der Bottroper Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW. Wird die Echtheit eines Shop-Angebots nur vorgegaukelt, um zu kassieren, handelt es sich um Betrug. „Eine solche Täuschung sollte immer bei der Polizei angezeigt werden.“ Ob es bei den Angeboten im Online-Handel immer mit rechten Dingen zugehe, sei selbst für Experten kaum auf den ersten Blick erkennbar. Internet-Fälscher gingen bei ihren Fake perfekter und aber auch perfider ans Werk. Durch das Kopieren oder Fälschen von Produktbildern und Informationen aus realen Internetseiten wirkt ein Fake-Shop oftmals täuschend echt. Sogar das Impressum mit der Händleradresse oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) würden von anderen Seiten abgekupfert oder frei erfunden.

Vorkasse oft riskant

Vorsicht bei Vorkasse: Kunden werden bis zum Drücken des Kaufbuttons mehrere Zahlungsweisen angeboten. Sind sie bei der Kasse angelangt, haben Kunden plötzlich keine Wahl mehr. Dort wird nur noch eine umgehende Überweisung des geforderten Betrags verlangt. Auf der sicheren Seite sind Kunden, wenn sie Artikel nur bei Onlinehändlern ordern, die mehrere kundenfreundliche Zahlungsarten bis zum Klick auf den Kauf-Button zur Verfügung stellen. Sicher sind Zahlungen auf Rechnung oder per Lastschrift. Bei der Zahlung auf Rechnung müssen Kunden meistens erst zahlen, wenn sie die Ware erhalten haben.

Fake-Shop-Opfer sind nicht wehrlos: „Wer schon Geld überwiesen hat, sollte umgehend seine Bank auffordern, die Zahlung rückgängig zu machen. Wenige Stunden nach einer Onlinebestellung ist dies oft noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten kann eine Zahlung bis zu acht Wochen nach Einzug rückgängig gemacht werden“, weiß Doris Grzegorczyk.

Info und Kontakt

Mehr Infos bei der Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Bottrop unter 02041-5671601 oder per E-Mail: bottrop@verbraucherzentrale.nrw.