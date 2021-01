Bottrops Theaterkasse bleibt weiter geschlossen

Bottrop Zurzeit finden letzte Arbeiten am neuen Erweiterungsbau des Kulturzentrums statt. Das betrifft auch den Kartenumtausch für Orgel Plus.

Die Theater- und Konzertkasse im Erweiterungsbau des Kulturzentrums bleibt - entgegen anderslautender Meldungen - vorerst noch geschlossen. Auch der zuletzt bekanntgemachte Öffnungstermin ab Montag, 11. Januar, wird so nicht stattfinden, wie die Kulturverwaltung mitteilt.

Arbeiten an Beleuchtung und neuen Türen

Das dürfte vor allem Karteninhaber des Festivals Orgel Plus betreffen. Die Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden oder finden lediglich als Livestream über den Youtube-Kanal der Musikschule statt. Bereits gekaufte Karten für Veranstaltungen auch des Orgel Plus-Festival werden bei der Wiedereröffnung erstattet. Die findet aber nicht vor Ende des Monats statt, so die Verwaltung. Derzeit finden im neuen Foyerbereich an der Böckenhoffstraße noch Arbeiten an der Beleuchtung statt. Außerdem müssten noch letzte Türen eingebaut werden.