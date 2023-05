Bottrops Sushi-Restaurant Daikychi zieht auf die Gastromeile

Bottrop. Das beliebte Bottroper Sushi-Restaurant Daikychi will sich vergrößern und verbessern. Es zieht vom Berliner Platz auf die Gastromeile.

Es sei ein großer Gewinn für die Gastromeile, sagt Oliver Helmke, der den bunten gastronomischen Mix passend ergänzt: Das Restaurant Daikychi, das schon viele Jahre am Berliner Platz neben der Kaufland-Filiale Sushi anbietet, zieht auf die Gladbecker Straße. Inhaber Xuan-Quang Nguyen will aber noch nichts über seinen Wechsel kommunizieren.

Er hatte das Gebäude auf der Gladbecker Straße 17 vor knapp zwei Jahren von Oliver Helmke gekauft. Der wiederum hatte es ein Jahr zuvor von einer Hamburger Immobilienfirma erworben – um die damals dort ansässige Spielhalle wegzukriegen, wie er selbst sagt. „Ich habe das für das Gesamtkonzept Rathausviertel gemacht.“ In das passe an dieser Stelle keine Spielothek.

Sushi-Restaurant Bottrop: Daikychi zieht auf die Gastromeile

Früh sei der Immobilien-Investor und Mitbegründer der Idee Gastromeile interessiert gewesen an dem Sushi-Restaurant von Nguyen, der sich dort aber nur habe ansiedeln wollen, wenn er das Gebäude kaufen kann. Also hat Helmke an ihn weiterverkauft. „Ich habe mit ihm die Auflage vereinbart, dass er dort mit Daikychi reinzieht“, sagt Oliver Helmke.

Mitte 2021 ist die Spielhalle ausgezogen, seitdem stehen Erdgeschoss und erste Etage leer, darüber befinden sich zwei Wohnungen. Xuan-Quang Nguyen werde das gesamte Haus sanieren und sich im Erdgeschoss vergrößern und verbessern im Vergleich zum aktuellen Standort. „Das wird ein krasser Magnet für die Gastromeile“, sagt Oliver Helmke. Schon jetzt zieht Daikychi mit seinem Flying Sushi auch viele Kunden aus umliegenden Städten an.

Helmke ist überzeugt von dem Konzept und der Professionalität von Xuan-Quang Nguyen. „Solider geht es nicht: Eine Top-Gastronomie, eigentümergeführt und in der eigenen Immobilie. Das wird sich Jahrzehnte halten.“ Eine Eröffnung sei Richtung Ende des Jahres geplant.

