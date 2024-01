Bottrops Stadtteiche zugefroren: Lebensgefahr beim Betreten

Die Stadtteiche in Bottrop sind zugefroren. Auf Schildern am Ufer erinnert die Stadt an die Gefahr.

Bottrop Zum ersten Mal in diesem Winter sind die Teiche im Stadtgarten zugefroren. Die Feuerwehr rät vom Betreten ab und übt für den Ernstfall.

In früheren Zeiten war der Bottroper Stadtgarten jeden Winter weiß. Wie häufig die beiden Teiche des Parks in den letzten Jahren aber gänzlich zufroren, lässt sich dank der milden Winter an einer Hand abzählen. Und doch verschaffte die aktuelle Kälteperiode den Gewässern nun eine Eisschicht. Wie dick und tragfähig das Eis tatsächlich ist, ist mit dem bloßen Auge kaum zu beurteilen.

Feuerwehr Bottrop: Kälteschock ist die größte Gefahr

Die Teiche zu betreten oder gar zu überqueren, könne deshalb lebensgefährlich sein, meint Michael Duckheim, Sprecher der Feuerwehr. „Obwohl die Gewässer im Stadtgarten nicht besonders tief sind, nur etwa zwei Meter, ist das Betreten der Eisflächen ebenso gefährlich wie überall sonst auch“, so Duckheim. Es sei nicht sicher, dass die Eisdicke auf dem ganzen Teich gleich stark sei, sodass viele erst nach einigen Schritten einbrechen würden.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Die größte Gefahr sei dann der Kälteschock, der zu panischen Reaktionen und Orientierungslosigkeit führe. Auch könnten Betroffene beim Herauswuchten zurück auf die Eisfläche erneut einbrechen oder unter das Eis geraten und ertrinken. Selbst eine dünne Eisschicht sei von unten, aus dem Wasser heraus, nur sehr schwer zu durchschlagen.

Bricht eine Person ein, sollte man sofort die Feuerwehr alarmieren

Sollte man eine eingebrochene Person ausmachen, sei unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren. „Selber den See zu betreten ist besonders gefährlich. Im Zweifel ist das Eis an der Bruchkante ebenso dünn, sodass Helfende auch einbrechen würden“, so Duckheim. Die Rettungskräfte zu informieren gelte auch bei Haus- und Wildtieren, die im See einbrechen.

Die Feuerwehr übt den Ernstfall: Auf einer Rettungsplattform nähern sich die Einsatzkräfte dem Opfer. Foto: Feuerwehr Bottrop

Die Feuerwehr Bottrop verfüge über Spezialausrüstung wie einen Überlebensanzug, um einen Retter in den See zu schicken. Auch eine Schwimmplattform, die zunächst das Gewicht der Feuerwehrleute auf dem Eis verteile, komme zum Einsatz.

Nur wenige Unfälle aufgrund zugefrorener Gewässer

„Im Winter nutzen wir jede Gelegenheit, um derartige Rettungsmanöver zu üben und um uns an das Equipment zu gewöhnen“, so der Feuerwehrsprecher. Situativ würden Bergungsopfer auch per Drehleiter aus dem See gehoben.

In Bottrop käme es nur selten zu Unfällen auf gefrorenen Gewässern. Bis auf einen im Eis eingebrochenen Hund habe es in den letzten Jahren keine derartigen Rettungseinsätze gegeben. Das Betreten der Eisflächen ist durch die Stadt Bottrop verboten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop