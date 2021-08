Bottrops SPD eröffnet mit Kevin Kühnert den Straßenwahlkampf

Politische Mittagspause am Pferdemarkt: SPD-Vize Kevin Kühnert eröffnet den Straßenwahlkampf seiner Partei in Bottrop.

Bottrop. Anders als bei der Kommunalwahl stellt sich die Bottroper SPD trotz Corona für einen Straßenwahlkampf auf. Erster Politpromi war Kevin Kühnert.

Mit seiner Kampagne „NoGroKo“ gegen eine Fortsetzung der großen Koalition hat der damalige Juso-Chef Kevin Kühnert die Bottroper SPD 2018 tief gespalten. Vor der Bundestagswahl kommt er als SPD-Vize nach Bottrop und eröffnet den Straßenwahlkampf. Im September 2020 hatte er eine Neuauflage der Großen Koalition mit markigen Worten ausgeschlossen: „Nur über meine Leiche.“ Jetzt sagt er: „Ich schließe außer einer Zusammenarbeit mit der AfD nichts aus.“

„Wir stellen das Laugengebäck, ihr die Fragen.“ Mit diesem Motto haben die Bottroper Jusos die Richtung vorgegeben für die Mittagspause mit Kevin Kühnert am Wahlkampfstand am Pferdemarkt. Vor allem drei Fragen werden sich Kühnert und seine SPD-Mitstreiter bis zur Wahl immer wieder stellen müssen: nach den zentralen Wahlkampfthemen, nach den Erwartungen zum Abschneiden der Partei und der Koalitionsaussage.

Kanzlerkandidat als Wahlkampflokomotive

Ein zentrales Wahlkampfargument ist für Kühnert die Person Olaf Scholz. „Der Erfolg der Parteien in diesem Wahlkampf wird ein persönlicher Erfolg der Kanzlerkandidaten sein.“ Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Im jüngsten Trendbarometer hat der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit 21 Prozent die Führung übernommen, während die Partei in den Umfragen von Emnid und Forsa zu Wochenbeginn nur bei 16 Prozent gesehen wird. Zweites Kernthema: „Natürlich Klimafragen“, sagt Kühnert. „Aber in meinen Gesprächen tauchen zunehmend auch Generationenfragen auf nach den Perspektiven für Kinder und Enkel.“

Stichwort Perspektive: Wo sieht Kühnert seine Partei am Abend des 26. September? „Oberhalb von 20,5 Prozent“, dem Rekordminus-Ergebnis der SPD bei der letzten Bundestagswahl 2017. Und: „Die CDU kann sich in der Opposition erholen. Wir müssen auf Platz zwei landen, wenn wir eine Koalition führen wollen.“ Am liebsten eine rot-grüne, daraus macht er seit Monaten keinen Hehl. Er weiß aber auch: „Eine Zwei-Parteien-Koalition wird es nach der Wahl wohl nicht geben.“

„Wenn wir dürfen, machen wir Straßenwahlkampf“

Anders als bei der Kommunalwahl hat sich die Bottroper SPD trotz Corona wieder für einen Straßenwahlkampf aufgestellt, Hausbesuche eingeschlossen. Das sagt der SPD-Landtagsabgeordnete und Ratsfraktionschef Thomas Göddertz. Einschränkung: „So lange und soweit wir das ohne Gefährdung der Bürger tun können.“ Von der Infektionslage werde also abhängen, wie die Partei auf dem Altmarkt ihren traditionellen Tag der Ortsvereine vor der Wahl gestalten wird.

