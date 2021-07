Bottrops Sommer-Open-Air-Reihe im Kulturhof und im Park

Bottrop. Erstmals veranstaltet Bottrop im August einen Monat lang Open-Air-Events. Von Kino, Konzert bis Kabarett und Familienoper. Vorverkauf ab Montag.

Die neue Sommerkulturreihe „Stadtflimmern“ ist festgezurrt. Auch die programmatischen Leerstellen hat das Kulturamt-Team um die neuen Leiterin Martina Schilling-Graef nun gefüllt. Montag beginnt der zentrale Kartenvorverkauf an der neuen Theaterkasse. Von dort können Interessierte gleich schon den zentralen Spielort in Augenschein nehmen - den neuen Kulturhof des Kulturzentrums, der zwischen dem 13. und 29. August eine Hauptrolle spielen wird.

Der wird gleich zum Auftakt am 13. und 14. August zum Open-Air-Kino. Zu sehen ist die ebenso turbulente wie böse Krimikomödie „Brügge sehen… und sterben“, starbesetzt mit Ralph Fiennes, Colin Farrel und Brendan Gleeson, die die flämische Mittelalteridylle in einen Action-Spielort verwandeln. Am nächsten Abend folgt gegen 21 Uhr „The greatest Showman“, in dem Hugh Jackman die legendären Showmaster, Unternehmer und Schwindler P. T. Barnum spielt. Auftakt einer Gratwanderung zwischen Anspruch und Unterhaltung, die cineastisch künftig zwischen Arthouse- und Kunstfilm unterwegs sein möchte, ohne ein reines Nischenprogramm zu bieten, wie Martina Schilling-Graef es formuliert.

Elisabeth Otzisk singt in Mozarts „Zauberflöte“ für Familien im Park

Eine parktaugliche Fassung von Mozarts wohl bekanntester Oper „Die Zauberflöte“ bringt Bottrops bekannte Sopranistin Elisabeth Otzisk mit weiteren Sängerinnen und Sängern, einem Moderator und dem Mülheimer Sinfonieorchester Ruhr am 15. August (16 Uhr) auf die Wiese im Batenbrockpark und erzählen zwischen Picknickkorb und Getränken die Geschichte von Tamino, Papageno und der schillernden Königin der Nacht in familientauglichen 80 Minuten.

Diese Boys dürfen bei der „Ladies Night“ auf die Bühne: Kabarettist Benjamin Eisenberg als Moderator und die „Pott Boys“ mit Mani Miketta und Roland Miosga. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Jazz und Wein, Bottrop und die Pfalz, verbinden das Ruth-Miketta-Quintett Freitag, 20. August auf dem Kulturhof. Während Ruth Miketta zwischen Latin, Swing und Pop unterwegs ist, konzentriert sich Winzer Carsten Bus aus Insheim auf seine Lagen an der südlichen Weinstraße und präsentiert Weine und Sekte, sicherlich mit einer Prise Winzerwissen, im Bierland Bottrop. Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, sind dann Benjamin Eisenbergs kultverdächtiger „Ladies Night“ von Comedy im Saal reserviert. Jacqueline Feldmann stellt dann ihr zweites Soloprogramm „Plötzlich Zukunft! Konnt’ ja keiner wissen“ vor. Musikkabarettistin Martina Brandl gibt ihr Bottrop-Debüt und mit Alice Köfer, auch bekannt vom Berliner Vokalensemble „Vocal Recall“, kommt sogar eine Künstlerin, deren Bottrop-Connection kaum bekannt ist.

Menschen und Puppen: Fritzi Bender kommt mit „Zwergenlala“. Ehemann Hennes begleitet auf der Ukulele. Foto: Olli Haas

Den neuen Kulturhof hat das Crossover Quartett „UWAGA!“ seit dem Livestream von der Eröffnung offensichtlich zu einem Ort erkoren. „Immerhin hat die Formation aus zwei Geigen, Bass und Akkordeon, die mittlerweile auch auf bekannten Festivals zu hören ist, dort ihren Imagefilm gedreht“, sagt Dana Brüning vom Kulturamt. Ein Wiederhören live gibts am 27. August. Es folgen zwei Abschiede. Einmal die letzte Bühnen-Show des Pop-A-Capella-Quartetts „Männersache“ (28. August). Und die Kabarett-Liedershow von Fritzi Bender, die „Zwergenlala“, mit Ehemann Hennes Bender als Gastmusiker an der Ukulele, ist am 29. August zwar kein Abschied von den Benders, dafür aber von Evelyne Siegert, die über viele Jahre das Kulturprogramm der Lebendigen Bibliothek organisierte und die Benders als Beitrag der Bibliothek ins „Stadtflimmern“ holte.

Info, Karten und Corona

Bestuhlt wird der Hof coronagerecht zunächst mit 100 Sitzplätzen. „So können wir bei Regen in den Kammerkonzertsaal ausweichen“, sagt Martina Schilling-Graef. Bei vorhersehbar gutem Wetter würde aber kurzfristig aufgestockt.

Kein Verkauf im ELE-Kundencenter

Karten gibt es ab Montag, 12. Juli ausschließlich an der Theaterkasse im Kulturzentrum: Mo, Di, Do & Fr, 9.30-12 u. 13-16.30 Uhr. Mi, 9.30-12 Uhr. 02041-70 33 08. Info: bottrop.de. Die Ermäßigung für ELE-Card-Inhaber gilt auch an der Theaterkasse.

