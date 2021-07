Bottrops Salon 5 vergibt wieder einen Jugendbuchpreis

Blick in den Salon 5 an der Hochstraße 25-27 - hier bei der Correctiv-Klimawoche. Die Jugendredaktion von Correctiv soll ein Ort der Begegnung und Debatte sein.

Bottrop. Die Jugendredaktion des Recherchezentrums Correctiv lädt zum Wettbewerb der Lieblingsbücher ein. Einsendeschluss ist der 31. August.

Salon 5, die Jugendredaktion des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv, vergibt zum zweiten Mal den „Salon5 Jugendbuchpreis”. Jugendliche aus ganz Deutschland sind aufgerufen, bis zum 31. August entweder über den Instagram-Account von Salon 5 oder über ein Online-Formular ihre Lieblingsbücher bei der Jugendredaktion einzureichen. Aus allen eingereichten Vorschlägen zeichnet eine fünfköpfige Jury, die nur aus Jugendlichen besteht, die besten Bücher in verschiedenen Kategorien aus. Die Preisverleihung findet am 26. November in Bottrop statt.

Jugendbuchpreis soll Zugang zu Büchern fördern

Mit dem Jugendbuchpreis möchte Salon 5 jungen Menschen den Zugang zu Büchern und zur Literatur erleichtern und den Spaß am Lesen fördern. Deswegen lädt die Jugendredaktion junge Menschen ein, sich mit ihren Lieblingsbüchern auseinanderzusetzen und die Begeisterung dafür mit anderen zu teilen. Für das Einreichen der Bücher ist nur die Nennung des Autors oder der Autorin, der Titel und eine kurze Begründung notwendig.

Der Zugang ist für alle offen. Das Angebot soll Jugendlichen im Ruhrgebiet eine Stimme verleihen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Seit dem Start des Webradios im Frühjahr 2020 sind Bücherpodcasts fester Bestandteil des Programms. Salon 5 wird von Jugendlichen für Jugendliche auf Augenhöhe gestaltet. Der Jugendpreis will dieses Selbstverständnis aufnehmen.

Bottroper Kooperationspartner

Der Salon 5 Jugendbuchpreis wird in Kooperation mit der Lebendigen Bibliothek in Bottrop, mit dem Literaturbüro Ruhr und mit der Humboldt Buchhandlung vergeben. Die Einreichungen können entweder über dieses Formular: correctiv.org/salon5/salon5-jugendbuchpreis-2021 oder über Instagram per Direktnachricht gesendet werden: instagram.com/salon5.

Fragen beantwortet Hatice Kahraman: Mail: hatice.kahraman@correctiv.org oder 02041/9968417.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop