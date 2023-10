Bottrops Revierförster schimpft: Wieder Altreifen im Wald

Dutzende Reifen sind im Köllnischen Wald in Bottrop abgeladen worden.

Bottrop. Wieder eine wilde Müllkippe in Bottrop: Im Köllnischen Wald haben Unbekannte dutzende Reifen abgeladen. Es gibt Hinweise auf die Täter.

Schon wieder haben Unbekannte im Wald illegal Altreifen abgekippt, diesmal im Köllnischen Wald in einem Waldweg, der von der Rolandstraße abgeht. Revierförster Markus Herber vom Landesbetrieb Wald und Holz bittet alle Besucher der Wälder, auf solchen Umweltfrevel zu achten und im Zweifel die Polizei zu alarmieren.

Die Tat passierte am Montag gegen 15.45 Uhr, die illegalen Entsorger sind offensichtlich mit einem weißen Kastenwagen in den Wald gefahren. Die müssen die Türen geöffnet und die Reifen an beiden Seiten aus dem Wagen geworfen haben“, sagt Herber. Zeugen hätten entsprechende Geräusche gehört. Wenn ich fünf Minuten eher da gewesen wäre, hätte ich sie auf frischer Tat erwischt.“

Wilde Müllkippe in Bottroper Wald: Reifen müssen von einer Firma stammen

Die Reifen müssten nach Herbers Überzeugung aus einer Firma stammen: „So viele Reifen passen in keine private Garage.“ Nach Zeugenangaben ist der Wagen in Richtung Innenstadt weggefahren. Den Zeugen sei es aber nicht gelungen, das Kennzeichen abzulesen.

Solche Fälle von Umweltfrevel häufen sich nach Herbers Beobachtung. „Immer öfter finden wir irgendwelchen Müll im Wald.“ Das ist leider so, hatte auch Best-Chef Uwe Wolters nach dem letzten spektakulären Altreifenfund am Bischofssondern bestätigt. Im Mai hatten – wie schon mehrfach in den Monaten zuvor – Unbekannte dutzende Reifen auf einem Waldweg abgeladen.

Die Best steckt jedes Jahr tausende Arbeitsstunden in die Beseitigung wilder Müllkippen. Der Verein „Waldfegen“ engagiert sich seit Jahren und lädt regelmäßig zu Säuberungsaktionen ein. 2021 hatte die Best versucht, mit Mülldetektiven versucht, neuralgische Punkte zu überwachen und Müllkippen auf Hinweise zu untersuchen, die zum Verursacher führen. Das hatt aber nicht wirklich funktioniert.

Illegal Müll abgeladen: Polizei sucht Hinweise

Gerade im Köllnischen Wald kommt es immer wieder dazu, dass Müll abgeladen wird. Der Revierförster bittet deshalb Spaziergänger und Radler im Wald, die Augen offen zu halten und verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden: „Die sollen im Zweifel 110 anrufen.“

Im konkreten Fall hofft er auf Zeugen, die den weißen Kastenwagen gesehen haben und vielleicht sogar das Kennzeichen abgelesen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

