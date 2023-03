Bottrops Rat wählt Emilio Pintea zum Vize-Chef bei der Stadt

Bottrop. Emilio Pintea wird Stellvertreter von OB Tischler als Bottroper Verwaltungschef. Dafür hat sich der Rat nun entscheiden. Was daran besonders ist.

Emilio Pintea ist im Stadtrat einstimmig zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt worden. Der Bottroper wird damit im September Nachfolger des langjährigen Vize-Verwaltungschefs Paul Ketzer, der dann in den Ruhestand gehen wird. Ketzer ist seit 2005 Bottrops Erster Beigeordneter. Er gehört dem Verwaltungsvorstand fast so lange an wie Bernd Tischler. Der Oberbürgermeister war 2004 und damit gut fünf Jahre vor seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister als Baudezernent in die Stadtspitze aufgerückt.

Emilio Pintea erhielt bei seiner Wahl die Stimmen aller Ratsmitglieder. Das hatte es bei einer der Dezernentenwahlen in Bottrop schon länger nicht mehr gegeben. „Vielen Dank für das mir entgegen gebrachte Vertrauen. Das freut mich besonders: Das Wahlergebnis ist auch ein bisschen berührend“, sagte der zukünftige Dezernent für Recht und Ordnung. Er war einziger Kandidat bei der Wahl.

Großer Verantwortungsbereich des neuen Dezernenten

Der 53-Jährige ist seit 2001 bei der Stadt beschäftigt. Bereits 2002 wurde der Bottroper stellvertretender Rechtsamtsleiter. „Kein Kunststück“, kommentierte Prädikatsjurist Pintea dies vor kurzem noch bescheiden. Bei der Stadt gebe es ja nur zwei Juristen. Seit etwas mehr als sechs Jahren ist der Bottroper inzwischen Leiter des Fachbereichs für Recht und Ordnung.

Mit Dienstantritt als Dezernent wird Emilio Pintea außer für den Fachbereich für Recht und Ordnung voraussichtlich auch für das Bürgerbüro mit dem Standesamt sowie für das Straßenverkehrsamt verantwortlich sein. Auch die Digitalisierung der Verwaltung fällt in seinen Verantwortungsbereich. Der Erste Beigeordnete ist außerdem für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Zivilschutz sowie für die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) zuständig.

