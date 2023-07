Bottrops Prosperstraße ab sofort wegen Brückenschäden dicht

Ab sofort gesperrt: die Bahnbrücke an der Prosperstraße.

Bottrop. Die Prosperstraße ist wegen Schäden an der Bahnbrücke in Höhe der Knappenstraße ab sofort gesperrt. Auch Busse werden deshalb umgeleitet.

Die Prosperstraße ist in Höhe der Bahnbrücke in Höhe der Knappenstraße ab sofort gesperrt. Das haben die Deutsche Bahn (DB) und der Fachbereich Tiefbau der Stadt Bottrop entschieden, weil an der Brücke Schäden entdeckt worden sind.

Die Sperrung wurde aus Sicherheitsgründen veranlasst und betrifft sowohl den Fahrzeugverkehr als auch Fußgänger und Radfahrer. Nach einer Inspektion wurden Schäden an der Spritzbetonstruktur der Brücke festgestellt, die eine unverzügliche Schließung erforderlich machen. Die Sicherheit der Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Fahrzeuge hat höchste Priorität, weshalb diese Maßnahme unverzüglich umgesetzt wird.

Sperrung in Bottrop kann bis zu sechs Wochen dauern

Die Bahn arbeitet derzeit eng mit dem Fachbereich Tiefbau der Stadt Bottrop zusammen um das Ausmaß der Schäden zu bewerten und geeignete Reparaturmaßnahmen ab dem kommenden Montag, 24. Juli, zu planen und auszuführen. Die Dauer der Sperrung ist derzeit noch nicht abschließend bekannt, wird jedoch so kurz wie möglich gehalten, um die Beeinträchtigung für die Bürgerinnen und Bürger zu minimieren. Nach einer ersten Einschätzung kann die Sperrung bis zu sechs Wochen dauern.

Die Deutsche Bahn AG und der Fachbereich Tiefbau bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendige Maßnahme. Die Stadtverwaltung wird die Öffentlichkeit über den Fortschritt der Reparaturen und die Wiedereröffnung der Brücke zeitnah informieren.

Für alternative Routen und Verkehrsumleitungen will die Stadt zeitnah entsprechende Hinweise bereitstellen. Derzeit empfiehlt sie als Umleitungsstrecke Prosperstraße – Devenstraße – Steigerstraße – Knappenstraße – Prosperstraße.

Der öffentliche Nahverkehr wird ebenso umgeleitet. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Bereich um die Bahnbrücke an der Prosperstraße großräumig zu umfahren, bis die Sperrung aufgehoben wird.

