Bottrops Orgelfestival findet mit Publikum statt

Bottrop. In allen Aufführungsorten von Orgel Plus gilt ab 2. Januar die 2-G-Regel. Nur die Exkursion in die Niederlande ist auf Mai verschoben worden.

Das Festival Orgel Plus soll in der Zeit vom 2. bis 9. Januar sowie dem Extrakonzert am 16. Januar auf jeden Fall stattfinden - unter 2-G-Bedingungen mit Publikum. Das teilen Festivalleitung und Kulturamt jetzt mit. Allerdings ist die für den 8. Januar geplante und bereits ausverkaufte Exkursion auf den 14. Mai verschoben worden. Dann geht es zu historischen Instrumenten nach Breda und `s-Hertogenbosch in die Niederlande. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, es ist aber auch eine Rückgabe möglich.

Karten an der Abendkasse sowie ab 3. Januar im Kulturzentrum

Das für den 7. Januar in der Kulturkirche Heilig Kreuz geplante Familienkonzert „Märchen plus Orgel“ wird auf 16.15 Uhr in die Martinskirche verlegt, da in der Kulturkirche Impfungen vorgenommen werden. Karten für alle Konzerte sind jeweils an der Tageskasse erhältlich und ab 3. Januar auch wieder in der Theaterkasse des Kulturamts.

Aktuelles gibt es auf der Homepage orgelplus.de.

