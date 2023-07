Bottrops Orgel Plus veranstaltet Sommer-Exkursion

Die barocke Orgel der Stadtkirche von Leer (Ostfriesland) ist Ziel der Sommerexkursion des Festivals Orgel Plus in Bottrop. Dazu steht das Orgelmuseum Weener plus friesischer Teetafel auf dem Programm.

Bottrop. Festival-Exkursion führt zu historischen Instrumenten und ins Orgelmuseum Museum nach Ostfriesland. Es gibt noch wenige Karten.

Einen Vorgeschmack auf das 36. Festival Orgel Plus im Januar 2024 gibt es bereits im Sommer. Im August führt ein Orgel-Plus-Extra in die Städtchen Leer und Weener nach Ostfriesland. Dort ist das Orgelmuseum „Organeum“ erster Anlaufpunkt für alle Interessierten. Die Führung zu den Instrumenten in dem in einer alten Villa untergebrachten Museum beginnt mit einer echten ostfriesischen Teetafel. Aber auch das barocke Instrument des bekannten Orgelbauers Arp Schnitger in der Kirche von Wehner steht auf dem Besuchsprogramm. Mit einer Vorführung auf diesem historischen Instrument endet am späten Nachmittag das Orgel-Plus-Extra.

Erster Halt ist aber die malerische alte Stadt Leer. Obwohl nur die drittgrößte Stadt Ostfrieslands, gilt Leer als die wichtigste Einkaufsstadt der Region. Nach kurzem Konzert und Erläuterung der Orgel der „Großen Kirche“, der Stadtkirche von Leer, haben die Teilnehmenden vor der Weiterfahrt nach Weener noch Gelegenheit zum Stadtbummel. Außerdem findet am dem Tag ein Oldtimertreffen in dem historischen Ort statt.

Bottrops ältestes Festival findet vom 6. bis 14. Januar statt – Auftakt bereits im August

Zum 36. Festival werden vom 6. bis 14. Januar Künstlerinnen und Künstler unter anderem aus Polen, Österreich, Belgien und Frankreich erwartet. Ein Höhepunkt ist dann die Aufführung der „Petite Messe Solenelle“ von Gioachino Rossini mit dem deutsch-französischen Ensemble Les Lumières. Mit dem Propsteichor Sankt Cyriakus und dem städtischen Musikverein beteiligen sich auch wieder Musiker aus Bottrop an dem Festival. Für alle Konzerte gibt es jetzt schon Karten an der Theaterkasse im Kulturzentrum. Die Exkursion in der Festivalwoche Anfang Januar führt zu Orgeln in der Beethovenstadt Bonn. Seit einigen Tagen liegt das komplette Programm im Kulturzentrum aus.

Die Orgel-Plus-Extra-Fahrt beginnt am Samstag, 26. August. Abfahrt 8.30 Uhr ab Hotel Ramada, Paßstraße. Es gibt noch wenige Restkarten zu 49 Euro an der Theaterkasse im Kulturzentrum, Böckenhoffstraße 12a oder unter Tel.: 02041-70 33 08. Mehr Infos auf: orgelplus.de.

