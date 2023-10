Bottrops Ordnungsdienst sucht Gespräche auf dem Wochenmarkt

Das Team des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) bietet ab Mittwoch Bürgersprechstunden auf dem Wochenmarkt an.

Bottrop. Wenn die Bürger nicht zum Ordnungsdienst kommen, kommt der Ordnungsdienst zu den Bürgern. Erstmals Mittwoch auf dem Wochenmarkt.

Bottrops Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) verlegt seine Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt. Ab Mittwoch stehen die Mitarbeiter dort für das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Seit Juli 2023 wurden zweimal wöchentlich Bürgersprechstunden in den Räumen des KOD an der Kirchhellener Straße angeboten. Weil nur wenige Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot wahrgenommen haben, werden diese Sprechstunden ab sofort eingestellt.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Stattdessen werden die Mitarbeitenden des KOD im Oktober bei mobilen Bürgersprechstunden auf dem Wochenmarkt in der Bottroper Innenstadt anzutreffen sein. Auch Mitarbeitende des Straßenverkehrsamtes werden sich an der Aktion beteiligen und ebenfalls für Fragen rund um die Straßenverkehrsordnung als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen.

An folgenden Terminen können die Mitarbeitenden des KOD sowie des Straßenverkehrsamtes auf dem Wochenmarkt in dem Pavillon der Wirtschaftsförderung angetroffen werden: Jeweils mittwochs am 11., 18. und 25. Oktober von 7 bis 13 Uhr. Der Zugang zu den Sprechstunden steht jedem offen, es ist keine gesonderte Terminvereinbarung erforderlich.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

In welchen Fällen können Bürger sich an den KOD wenden? Ihnen fallen Grünanlagen auf, in denen vermehrt Hunde ohne Leine ausgeführt werden. Sie beobachten ein erhöhtes Aufkommen von Ratten. Bestimmte Orte werden regelmäßig von Vandalismus heimgesucht und/oder vermüllt. Sie erkennen eine Gefährdung für die Öffentlichkeit und wissen nicht, wer Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist?

Diese Aufzählung beinhaltet nur einen kleinen Auszug aus den Tätigkeiten der Mitarbeitenden des KOD. Die Bitte des KOD an die Bürger: „Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre Beobachtung oder Ihre Frage beim KOD an der richtigen Adresse ist, scheuen Sie sich bitte nicht, die Kolleginnen und Kollegen zu kontaktieren. Sollten sie nicht die richtigen Ansprechpartner sein, werden sie Ihr Anliegen an den zuständigen Fachbereich weiterleiten. Nutzen Sie die angebotenen Sprechstunden auch gerne einfach zu einem unverbindlichen Kennenlernen der Mitarbeitenden des KOD und ihrer täglichen Aufgabenvielfalt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop