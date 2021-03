Bottrops OB spricht sich für schrittweise Lockerungen aus

Bottrop. Per Video erläutert OB Bernd Tischler aktuelle Maßnahmen wie kostenlose Testzentren oder die Öffnung des Jahnstadions. Dritte Corona-Welle drohe.

Oberbürgermeister Bernd Tischler spricht sich in einer Videoansprache für schrittweise Lockerungen aus. Denn den positiven Trend sieht er durch eine mögliche dritte Infektionswelle gefährdet.

Tischler erläutert, wie die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen in Bottrop umgesetzt werden. So wurden Möglichkeiten für kostenlose Tests eingerichtet. Der Einzelhandel hat Konzepte entwickelt, Kunden zum Teil wieder in die Läden zu lassen. Städtische Einrichtungen gehen einen kleinen Schritt in Richtung Normalität. Das Jahnstadion ist für Individualsportler geöffnet und die Ausstellung im Josef Albers Museum Quadrat kann nach Terminvereinbarung besucht werden.

Rund 10.000 Bottroper haben mindestens eine Impfung erhalten

Rund 10.000 Bürgerinnen und Bürger haben mindestens eine Impfung erhalten. Oberbürgermeister Tischler rechnet damit, dass das Impftempo bald deutlich zunehmen wird. „Die Bottroper Ärztinnen und Ärzte haben eine große Bereitschaft signalisiert, sich bei der Bekämpfung des Corona-Virus einzusetzen. Sie legen los, sobald ausreichend Impfstoff geliefert wurde“, so Tischler.

Angesicht einer drohenden dritten Corona-Welle spricht sich der OB gegen zu schnellen Öffnungen aus. Er will sich mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen der Nachbarstädte abstimmen, wann zusätzliche Lockerungen möglich sind. „Es wäre falsch nur auf unsere Werte zu gucken. Bei möglichen Sonderlockerungen müssen wir die Entwicklungen in unseren Nachbarstädten berücksichtigen“, sagt er in einem Video, dass unter www.bottrop.de zu sehen ist.