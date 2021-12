Bottrops Neujahrskabarett zieht wieder in die Kirche um

Bottrop. Benjamin Eisenberg lädt zu Bottrops Neujahrskabarett wieder in die Kulturkirche ein. Katie Freudenschuss ist dann die Frau zwischen zwei Männern.

Doch, es soll stattfinden, das mittlerweile elfte Neujahrskabarett, zu dem Benjamin Eisenberg nun erneut in die Kulturkirche einlädt. Im traditionellen Spielort, Passmanns Kulturkneipe, wäre das mit den geforderten Corona-Abständen kaummöglich gewesen.

In der Kirche wird nicht nur geboostert, auch gelacht

„In Heilig Kreuz wird derzeit geboostert, warum nicht auch das Neujahrskabarett boostern!“, so Eisenberg. Dort gebe es ein bewährtes Hygienekonzept, genügend Abstand, und es könnten bei genügend Platz alle Auflagen der aktuellen Schutzverordnung eingehalten werden, sogar bei den zusammengelegten Abenden. Denn die Show finden dann ausschließlich am zweiten Januarsonntag statt. Bereits gekaufte Karten für die ursprünglichen Termine 9. bis 11. Januar behalten ihre Gültigkeit. Dass der Förderverein der Kulturkirche und die Egon-Bremer-Stiftung so die Veranstaltung kurzfristig gerettet haben, freut den Kabarettisten besonders.

Bitte, bitte nicht schon wieder mehrmals verlegen! Kabarettist Benjamin Eisenberg bangte zeitweise um sein Neujahrskabarett. Das wurde jetzt von Passmanns in die viel größere Kulturkirche verlegt - mit einer Show am 9. Januar. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Und: Sollte das Programm wider Erwarten im Januar doch nicht stattfinden dürfen, gibt es schon einen Ausweichtermin am 5. Mai. Eisenbergs Gäste jedenfalls sind - und bleiben dann auch - hochkarätig und bringen die besten Nummern aus ihren Programmen mit. Stammgast Matthias Reuter darf natürlich nicht fehlen. Der „Elton John aus Oberhausen“ präsentiert nicht nur witzige Geschichten aus seinen Büchern und skurrile jazzige Lieder am Klavier, gerne auch mal Gitarre und stellt Highlights aus seinem neuen Soloprogramm „Karrierefreies Wohnen“ vor.

Die Frau zwischen zwei Männern - Katie Freudenschuss

Zweite im Bunde ist Katie Freudenschuss. Durch die Produktionen im Oberhausener Ebertbad hat sie sich in der Region einen Namen gemacht, aber natürlich ist sie auch mit ihrem Solo unterwegs: „Einfach Compli-Katie!“ Wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch und wortgewaltig-impulsiv in ihrer One-Woman-Show. Man kennt sie auch aus der ARD-„Ladies Night“ oder der „Anstalt“ im ZDF.

Heinzig-artig heißt es dann bei Heinz Gröning alias „Der unglaubliche Heinz“. Der Kölner Komiker kommt mit Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm „Jammern gilt nicht!“, einer Mischung aus poetischer Wortakrobatik und Mitsing-Melodien zur Gitarre betreu dem Motto: „Heinz bleibt Heinz, wie er singt und ihr lacht.“

Sonntag, 9. Januar, 19.30 Uhr, Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37, 46236 Bottrop. Es gilt 2-G mit Nachweisen. Karten zu 20 Euro gibt es bei Passmanns, Kirchhellener Straße 57, und in den Humboldt-Buchhandlungen in Bottrop (Kirchhellener Straße 18) und Kirchhellen (Schulze-Delitzsch-Straße 1) oder mit Glück an der Abendkasse. Infos: benjamin-eisenberg.de/neujahrskabarett oder kulturkirche-heiligkreuz.de.

