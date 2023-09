Bottrops neues Logistikzentrum: Das ist der Betreiber

Die ehemaligen Benteler-Werkshallen an der Knippenburg sind abgerissen. In Oktober beginnt der Neubau eines Logistikzentrums. Unser Bild entstand zu Beginn der Abrissarbeiten im Februar.

Bottrop. 50.000 Quadratmeter Lagerfläche entstehen auf dem ehemaligen Benteler-Gelände an der Knippenburg. So werden sie ab November 2024 genutzt.

Nach dem Abriss der Benteler-Werkshallen beginnt im Gewerbegebiet an der Knippenburg im Oktober der Neubau eines Logistikzentrums. Falls künftig der zusätzliche Lkw-Verkehr die Straßen rund um den Hauptbahnhof überlastet, hat Bottrops Baudezernent einen Plan B.

50.000 Quadratmeter hochwertige Lagerfläche will das auf Logistikimmobilien spezialisierte Unternehmen Prologis auf dem Gelände des ehemaligen Stahlrohrwerkes Benteler errichten. Christina Deuß, bei Prologis zuständig für Flächenentwicklung und Kundenbetreuung, stellte im Wirtschaftsförderungsausschuss die aktualisierte Planung mit einer neuen Zufahrt von der Brakerstraße vor.

Mit Blick auf die Überschwemmungen bei Starkregen im Gewerbegebiet verspricht sie: „Durch unsere Entwässerung werden wir eine Verbesserung erreichen.“ Im Zuge des Neubaus werde Prologis auch den von Stammgästen geliebten Imbiss „Schlemmer-Kiste“ erneuern und 120 neue Bäume pflanzen. Das Zentrum bekomme großflächig Fotovoltaik aufs Dach und begrünte Fassaden, ergänzt Baudezernent Klaus Müller.

„Bottrop wird unser neues Flaggschiff“

Soll erneuert werden: die „Schlemmer-Kiste“ von Gastronom Manjit Singh An der Knippenburg in Gewerbegebiet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Auch der neue Nutzer des Logistikzentrums hat sich den Ausschussmitgliedern vorgestellt. Bottrop soll zum neuen Hauptlager der Region West des Logistikkonzerns „Yusen Logistics Deutschland“ werden, sagt der Regionalmanager West des Konzerns mit 24.000 Mitarbeitern weltweit, Tim Schulz: „Bottrop wird unser neues Flaggschiff.“ Das neue Logistikzentrum ersetze zehn Außenlager des Unternehmens. Die dadurch eingesparten Lastwagenfahrten bedeuteten eine Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes um 7000 Tonnen im Jahr.

Vor allem Klimaanlagen, Wärmepumpen und Warmwasserspeicher will Yusen von Bottrop aus an seine Kunden verteilen. Von Montag bis Freitag werde das Logistikzentrum im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr arbeiten, dazu bei Bedarf Samstag in zwei Schichten. Bis zu 330 gewerbliche und kaufmännische Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Schulz rechnet mit 50 bis 70 Touren am Tag für die An- und Auslieferung.

Verlängerung der Straße An der Knippenburg

Dieser zusätzliche Lkw-Verkehr sei über die Straßen rund um den Bottroper Hauptbahnhof abzuwickeln, wenn dort die Ampelschaltungen verbessert würden, sagt der Baudezernent. Das hätten Verkehrsgutachten ergeben. Für den Fall, dass die Straßen doch überlastet würden, stellte er einen Plan B vor: die Verlängerung der Straße An der Knippenburg über die Knappenstraße hinaus über das Gelände von Prosper II bis zur Prosperstraße. „Damit könnten wir bis zum Jahr 2028 fertig sein.“

