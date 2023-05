Ehrung Bottrops „Mutter des Jahres“ steckt mit ihrem Lachen alle an

Bottrop. Der Kinderschutzbund Bottrop kürt Hanane Bouraatour zur „Mutter des Jahres“. Seit 13 Jahren bereichert sie ehrenamtlich die Vereinsarbeit.

Nein, sie habe es nicht gewusst. Nicht einmal geahnt: Hanane Bouraatour ist die „Mutter des Jahres“ 2023 des Bottroper Kinderschutzbundes. Wie ihre Titel-Vorgängerinnen wurde sie mit der Ehrung überrascht. Gewürdigt wird damit ihr Einsatz für andere: „Sie ist eine Frau, die tatkräftig ist, aber niemals etwas für sich selbst verlangt“, sagte Laudatorin Christine Jatzek.

„Mutter des Jahres“: Aufgewachsen in Marokko

Hanane Bouraatour wurde in Marokko geboren. „Als Kind und junges Mädchen hatte sie große Träume“, führte Christine Jatzek in der Laudatio aus. Die Erkrankung des Vaters machten diese zunichte. Mit 23 Jahren heiratete sie und begann 2002 gemeinsam mit ihrem Ehemann in Deutschland ein neues Leben.

Sie gründeten eine Familie, und natürlich sind ihre Kinder Nasim (9), Marouan (16) und Doha (18) nun ganz besonders stolz auf ihre Mutter.

„Mutter des Jahres“ Hanane Bouraatour im Kreis ihrer Familie. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Über den Nachwuchs war die heute 44-Jährige vor 13 Jahren mit dem Kinderschutzbund, bei dem die Integrationsarbeit im Fokus steht, in Kontakt gekommen. „So haben wir sie näher kennengelernt und festgestellt, dass sie eine Frau mit einem großen Herzen ist“, würdigte die einstige pädagogische Leiterin und heutige Ehrenamtliche Christine Jatzek die neue „Mutter des Jahres“. Zudem sei sie eine fröhliche Person: „Wenn sie lacht, steckt sie mit ihrem Lachen alle an.“

Und mit ihren Händen schaffe Hanane Bouraatour „Kunstwerke für den Gaumen“ - Torten, Pralinen, Kuchen, Plätzchen. In den Ferienprojekten des Kinderschutzbundes backt sie zusammen mit den Jungen und Mädchen. Und ist auch sonst immer zur Stelle, wenn ihre Hilfe gebraucht wird.

Traditionell wurde die „Mutter des Jahres“ anlässlich des Muttertages ausgezeichnet. Die Kinder gestalteten im Spielraum ein Programm mit vielen Ständchen für die anwesenden Mütter.

